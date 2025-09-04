"공교육 멈춤의 날 2년, 교육 현장은 크게 달라지지 않았다"

큰사진보기 ▲‘공교육 멈춤의 날 - 서이초 교사 49재 추모집회’가 2023년 9월 4일 오후 여의도 국회앞에서 교사들이 참석한 가운데 열렸다. ⓒ 권우성 관련사진보기

2023년 9월 4일 서울 서이초등학교 교사의 비극이 알려지면서 전국 교사들이 '공교육 멈춤의 날'을 정해 단체행동에 나선 가운데, 2년이 지난 현재도 교육 현장은 크게 달라지지 않았다는 지적이 나오고 있다.포럼 사람과교육(대표 송영기)은 4일 낸 자료를 통해 "서이초 교사의 죽음은 한 개인의 비극이 아니라 무너져가는 교권과 공교육의 현실을 드러낸 사건이었다"라면서 "그날 교사들은 연가와 병가를 사용해 수업을 멈추고 거리로 나서며 '교사의 죽음이 헛되지 않게 하겠다'는 다짐을 세상에 알렸다"라고 했다.이들은 "2년이 지난 지금, 학교 현장은 크게 달라지지 않았다"라고 했다.전국교직원노동조합이 발표한 조사를 보면 "교사의 81%가 여전히 교권 침해로부터 충분히 보호받지 못하고 있다"고 응답했다는 것이다.교육 현장의 악성 민원과 관련해, 사람과교육은 "민원 창구는 여전히 복잡하고, 악성 민원에 대한 교육청의 고소·고발 의무화 역시 제대로 작동하지 않는다"라면서 "교사들은 여전히 아동학대 무고 신고의 공포 속에서 수업을 이어가고 있으며, 학부모의 전화 한 통이 교사의 수업을 흔드는 상황이 반복되고 있다"라고 말했다.이들은 "공교육은 교사, 학생, 학부모의 존중과 신뢰를 바탕으로 설 수 있다"라면서 "교사가 존중받지 못하는 학교에서 학생의 존엄 또한 보장될 수 없으며, 교사가 울고 있는 교실에서 아이들이 웃을 수 없다"라고 했다.그러면서 "교사의 권리와 안전이 보장되지 않는다면 교육의 본질은 무너질 수밖에 없다. 이제는 선언이 아닌 실질적인 제도 변화가 필요하다"라고 강조했다.악성 민원과 교권침해 관련 대책에 대해, 이들은 "민원 창구의 일원화, 악성 민원에 대한 교육청의 즉각적 법적 대응, 아동학대법 개정 등 교사를 보호할 수 있는 장치가 시급히 마련돼야 한다"라며 "교육정책의 주체인 교사가 스스로 목소리를 낼 수 있도록 정치적 기본권도 보장돼야 한다"라고 제안했다.사람과교육은 "'공교육 멈춤의 날'은 단순한 추모의 날이 아니다. 그날의 멈춤은 공교육을 다시 세우기 위한 출발점이었다"라면서 "교사가 존중받을 때 교육이 살아나며, 교육이 살아날 때 비로소 아이들이 웃을 수 있다. 이제 우리 모두가 그 약속을 지켜내야 한다"라고 말했다.전교조는 3일 낸 자료를 통해 "교사들의 절규가 있은 지 2년. 그러나 학교 현장은 얼마나 달라졌는가"라며 "교사들은 여전히 민원과 업무에 떠밀리고, '현실은 바뀐 게 없다'는 교사들의 상실감과 분노는 여전하다"라고 말했다.이들은 "학부모의 악성 민원도 여전히 교사들을 옥죄고 있다. 교사가 할 수 있는 대응은 고작 교권보호위원회 요청뿐이다. 위원회가 조치를 결정해도 학부모가 무시하면 끝이다"라면서 "무고한 아동학대 신고를 당한 교사는 조사와 무혐의 처분을 거치는 것 외에는 달리 길이 없다. 그 과정에서 교사는 탈진하고 휴직에 내몰리며, 학생들은 잦은 교사 교체 속에 학습권마저 빼앗기고 있다"라고 전했다.그러면서 "이제 새 정부는 교사들의 죽음을 멈추기 위해 결단해야 한다"라며 "정부와 국회는 아동복지법 등 관계 법령을 개정해 무분별한 아동학대 신고로부터 교사를 지킬 제도적 장치를 반드시 마련해야 한다"라고 강조했다.