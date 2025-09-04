상사 지시 안 따르자 '감사일기' 강요... '업무상 재해' 인정

큰사진보기 ▲대전지방법원. ⓒ 장재완 관련사진보기

충남의 한 중학교 행정실 직원이 지속적인 직장 내 괴롭힘으로 치료를 받았다며 근로복지공단을 상대로 제기한 소송에 대해 법원이 '업무상 재해를 인정해야 한다'고 판결했다.대전지방법원(행정1단독)은 A씨가 근로복지공단을 상대로 제기한 '요양불승인처분 취소' 소송에서 원고의 손을 들어주는 조정권고안을 제시했다. 이어 근로복지공단이 곧바로 이를 수용하면서 A씨는 '업무상 재해'로 인정받게 됐다.A씨는 소송을 통해 '충남의 한 중학교에 근무하던 2021년 무렵부터 교장과 행정실 직원으로부터 부당한 갑질과 괴롭힘에 시달렸다'고 주장했다. 교사들의 수당 및 출장비와 관련해 부당한 지시를 내렸다는 것이다. A씨가 이에 응하지 않자 20년 이상 해오던 A씨의 업무를 임의로 변경하고, 과도한 업무를 강제적으로 배분하는 등 보복성 조치를 했다고 주장했다.특히 당시 행정실장은 보안 업무를 부당하게 지시하고 A씨가 이를 따르지 않자, 3개월간 '감사일기'를 쓰게 하고 매일 출근 시 결제를 받도록 강요했다. 당시 국민권익위원회는 감사일기 강요에 대해 '직무권한 등을 행사한 부당 행위 금지 위반(공직자 행동강령)에 해당한다'라며 주의처분했다.A씨는 이로 인한 극심한 정신적 고통과 수면 장애 등을 호소했고 여러 정신건강의학과를 오가며 치료를 받았다. 하지만 상태가 악화돼 결국 한동안 휴직했다.반면 관할 교육청과 고용노동청은 '직장 내 괴롭힘이 없었다'고 판단했다.A씨는 자신의 정신과적 상병이 직장 내 괴롭힘과 상당한 인과관계가 있다는 의학적 상담을 받고 근로복지공단에 요양급여를 신청했다.근로복지공단은 학교 관계자들의 '괴롭힘은 없었다'는 주장과 자문의사의 소견을 근거로 "업무와의 인과관계를 인정할 객관적 근거나 의학적 소견이 부족하다"며 불승인 처분했다. A씨가 제기한 심사 및 재심사 청구도 모두 기각했다.A씨는 마지막 희망으로 지난 2023년 9월, 근로복지공단을 상대로 대전지방법원에 행정소송을 제기했다.재판부는 법원감정인(대한의사협회의 진료기록감정)의 '직장내 괴롭힘이 주요 발병 원인'이라는 의학적 소견을 근거로 "감정 결과는 현저한 잘못이 없는 한 존중해야 한다"며 조정권고안을 내렸다. 결국 근로복지공단은 지난 8월 말 법원의 권고를 수용, A씨의 요양급여 신청을 최종 승인했다.A씨는 "거듭된 피해호소에도 어느 기관에서도 피해자로 인정하지 않아 그동안 너무 힘들었다"라며 "법원의 결정으로 큰 위안을 받았다"고 말했다. 이어 "가해자에 대한 민형사 소송을 제기할 것"이라고 덧붙였다.A씨의 소송대리인인 법무법인 명경 담당 변호사는 "직장 내 괴롭힘으로 A씨가 받았을 정신적 고통을 마지막 보루인 법원에서 인정해 주었다는 점에서 의미가있는 판결"이라고 했다.