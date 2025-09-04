합참의장 후보자 "전작권, 강력한 한미동맹 기반 아래 전환돼야"

큰사진보기 ▲진영승 합참의장 후보자가 4일 서울 용산구 국방부 육군회관에 마련된 인사청문회 준비사무실로 첫 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.9.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

진영승 합동참모의장 후보자(공군 대장)는 4일 전시작전통제권(전작권) 전환 문제와 관련해 "한미 간에 긴밀한 준비가 됐을 때 전환하는 게 바람직하다고 생각한다"고 밝혔다.진 후보자는 이날 오전 서울 용산 육군회관에 마련된 인사청문회 준비사무실로 첫 출근하면서 기자들과 만나 "전작권 전환은 지금도 정상적으로 진행되고 있다"면서 이같이 말했다.진 후보자는 "전작권 전환은 필요한데 전환 시기와 과정은 여러 가지 조건을 고려해야 하고, (그 조건은) 강력한 한미동맹이 바탕이 되어야 한다"고 강조했다.진 후보는 중국이 전날 전승절 80주년 열병식을 통해 공개한 다양한 무기체계에 대해서 "ICBM도 새롭게 선보이긴 했지만, 더 중요한 것은 한반도를 위협하는 다탄두 활공체 탄도탄 등의 무기"라면서 "(중국이 북한에) 기술이전이 이뤄질 수 있는 만큼 합참도 예의주시 하겠다"고 말했다.이어 진 후보는 "(북한이) 러시아와는 파병을 통해 관계를 맺고 있고 중국과는 소원했으나 이번 전승절을 계기로 밀착하고 있다"며 "(김정은 위원장이) 중국·러시아 지도자와 나란히 섰다는 자체가 상당히 대한민국과 우리 군에는 함의를 가지고 있다고 생각한다"고 밝혔다.이재명 정부가 추진하는 9·19 남북군사합의 복원과 관련해선 "대통령께서는 전방에서 긴장이 완화되고 신뢰가 구축되어야만 국민들이 일상에서 경제활동 할 수 있다고 생각하신다"면서 "전방에서 긴장 완화·신뢰 구축이 필요하나 그 과정에서 군의 준비상태를 잘 점검하고, 부족한 부분이 발생하지 않도록 잘 살피겠다"고 설명했다.12.3 비상계엄 사태에 합동참모본부(합참)가 연루되어 있다는 지적에 대해서는 "안타까운 일"이라면서 "군은 명령하면 거기에 대해 수명하는 것을 기본으로 교육 받고 훈련해왔다. 그런 측면에서 비상계엄과 관련된 일련의 상황에서 합참은 나름대로 할 수 있는 절차를 수행하지 않았나 생각한다"고 말했다.드론작전사령부가 지난해 북한에 보낸 무인기 사건에 대해선 "합참은 기본적으로 적이 우리를 위협하거나 우리 국민에게 위해를 가하는 경우에 대해선 강력하게 대응해야 한다고 생각한다"면서도 "대응 방법은 적법한 절차와 규정에 의거해 이뤄져야 한다"고 강조했다.