"'갑툭튀' 출마 아냐... 제 삶과 이력, 평당원 최고위원 부합"

큰사진보기 ▲차승세(48) 노무현재단 광주시민학교장이 3일 광주광역시 남구 양림동 <오마이뉴스> 광주전라본부에서 더불어민주당 평당원 최고위원직 도전과 관련해 입장을 밝히고 있다. 2025. 9. 3 ⓒ 안현주 관련사진보기

AD

- 평당원 최고위원 도전 이유는.

- 자신의 강점은 무엇이라 보는가.

큰사진보기 ▲차승세(48) 노무현재단 광주시민학교장이 3일 광주광역시 남구 양림동 펭귄마을 공예거리에서 이 마을 상징인 펭귄 옆에 앉아 포즈를 취하고 있다. 2025. 9. 3 ⓒ 안현주 관련사진보기

-광주·전남 유일의 도전자인데.

-최고위원으로 선출된다면, 포부는.

-정치권 입문 계기는.

-끝으로 노무현재단 광주시민학교는 어떤 곳인가.

큰사진보기 ▲더불어민주당 평당원 최고위원직에 도전한 차승세(48) 노무현재단 광주시민학교장을 3일 광주 남구 양림동 펭귄마을 공예거리에서 만났다. 차 학교장 옆 글귀는 "지금, 새로 만든 크고 넓은 길로 오세요"라는 뜻의 전라도 방언이다. '할리 데이비슨' 티셔츠를 입은 차 학교장은 모터사이클 마니아다. 중고로 구입한 할리 데이비슨을 타고 북녘 땅을 거쳐 시베리아를 횡단하는 것이 꿈이다. 2025. 9. 3 ⓒ 안현주 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 평당원 최고위원직에 도전한 차승세(48·왼쪽) 노무현재단 광주시민학교장. 2025. 9. 3 ⓒ 안현주 관련사진보기

더불어민주당 평당원 최고위원직에 도전한 차승세(48) 노무현재단 광주시민학교장은 "저 차승세의 삶과 이력이 민주당 평당원 최고위원직에 부합한다고 생각한다"고 말했다.차 학교장은 3일 광주광역시 남구 양림동 펭귄마을에서 진행한 <오마이뉴스> 인터뷰에서 "저는 어느 날 갑자기 정치하려고 나타난 사람이 아니다. 시민사회와 지방자치 현장에서 쌓은 경험과 네트워크를 바탕으로 당심과 민심을 지도부에 제대로 전달하고 싶다"며 이 같이 밝혔다.차 학교장은 평당원 최고위원 경선 공론화(배심원단 심사) 대상자 12인에 포함된 유일한 광주·전남 출신 인사다. 8·2 전당대회에서 선출된 정청래 대표는 당원 주권 정당을 실현하겠다며 평당원 최고위원 제도를 도입했고, 민주당은 115명의 지원자 중에서 서류·면접 심사를 거쳐 최근 배심원단 심사 대상자를 압축했다. 5~6일 배심원단 심사, 9~10일 전 당원 투표를 거쳐 최고위원 1명을 뽑는다.다음은 차 학교장과의 일문일답."정치인은 평소엔 실력을 갈고닦다가 기회가 온다면 과감하게 도전해야 한다고 생각해 왔다. 저는 평범한 회사원에서 시민활동가가 됐다. 이후 광주 광산구와 광주시 공직자로 일했다. 줄곧 시민사회와 지방자치 현장에서 시민, 당원 동지들과 함께 호흡했다. 당연한 이야기이지만 문재인 대통령, 이재명 대통령 만들기에도 그 누구보다 열심히 했다. 제 삶의 이력이 평당원 최고위원직과 부합한다고 생각한다""기업과 시민사회, 기초자치단체(광산구청 비서실장), 광역자치단체(광주시 정무특보), 국회(조오섭 의원 보좌관)에서 다양한 경험을 쌓았다는 점을 꼽고 싶다. 세월호 광주시민상주모임, 일제강제동원시민모임과 민족문제연구소 광주지역위, 광산구 평화의 소녀상 건립추진위에 회원이나 운영위원으로도 참여했다. 30대 중반엔 4~5년 자영업을 해서 자영업자분들의 애환도 조금은 알고 있다. 어느 날 갑자기 나타나 정치하겠다고 한 것이 아니라 오랜 기간 지역과 시민사회에 뿌리를 내리고 활동해 왔다는 것도 장점이 아닐까""광주 출신이니 호남에서 당연히 표를 주겠지라는 거만한 생각은 조금도 하지 않는다. 태도는 겸손하게 하되, 경선에는 치열하게 임하려고 한다. 호남 발전을 위한 젊은 인재 한 명을 중앙에 보내서 '잘 부려먹는다'는 생각으로 저를 지지해 주시면 고맙겠다는 말씀을 드리고 싶다""2013년 민주당 청년당원으로 입당한 이래 줄곧 민주당과 함께 했다. 호남 정치인으로, 호남을 넘어 전국 당원들의 생생한 목소리를 당 최고위원회의에 가감 없이 제대로 전달하겠다. 당 지도부가 당심과 민심에서 멀어지지 않도록 꽉 붙잡아 매는 '닻'과 같은 역할을 하겠다. 덧붙이자면, 저는 보통 사람을 위한 특별한 정치를 하겠다고 줄곧 다짐해 왔다. 그 부분에 관해서도 역할을 하고 싶다""지금은 야인으로 계시는 김삼호 전 광산구청장으로부터 정치를 배웠다. 그분이 2018년 구청장에 당선된 뒤 저에게 비서실장이라는 중책을 맡겨 주셨다. 직책뿐 아니라 그에 걸맞은 권한과 책임도 부여해 주셨다. 지방자치, 지방행정 경험을 쌓으면서 제 인생의 전환점이 됐다. 제게 많은 걸 가르쳐 주신 분이다. 지금도 교류하고 있다""노무현 대통령 추모사업과 노무현 정신 계승을 위한 교육사업이 주된 일이다. 대통령님 서거일인 5월 23일엔 봉하마을 추도식에 가고, 매년 5월 광주에서 추모행사를 진행한다. 깨어있는 시민 양성을 위한 교육 사업도 진행한다. 노무현시민학교장이라는 직함의 무게 때문인지 제 처신을 수시로 돌아보게 된다. 노 대통령님 생각을 하면서 앞으로 나아갈 용기를 얻기도 한다"