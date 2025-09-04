비주류사진관, 권력과 자본이 감춘 장면을 드러내다

큰사진보기 ▲비주류사진관 활동 사진 ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

안녕하세요. 저는 전국사회다큐사진집단 '비주류사진관' 대표를 맡고 있는 정남준입니다.오늘 이렇게 여러분에게 제 이야기를 들려드릴 수 있어 참 기쁩니다. 제가 오늘 말씀드릴 주제는 '제가 바라보는 비주류사진관'입니다.비주류사진관이 왜 만들어졌는지, 지금까지 어떻게 걸어왔는지, 또 앞으로 어디로 가야 하는지에 대해 말씀을 좀 올리면서 함께 나누고자 합니다.사실 이 이야기는 저 혼자만의 생각이 아니라 소속 회원 모두가 함께 쌓아온 흔적이고 앞으로의 길을 함께 고민하자는 초대장이기도 합니다.먼저 우리 이름부터 짚어보겠습니다. 왜 '비주류사진관'일까요?사진을 이야기할 때 흔히 '주류'라는 말이 있습니다. 주류사진, 주류예술, 주류문화. 그것은 곧 권력과 자본이 선택한 세련되고 아름답고 상품성이 있는 사진을 말하곤 합니다. 그 사진들이 전시장을 채우고, 언론 지면을 채우고, 시장을 형성합니다.그렇다면 주류 바깥에 있는 사진은 무엇일까요? 노동자의 손, 재개발로 철거당한 집, 거리에서 외치는 해고 노동자의 얼굴, 관광지 뒤편에 숨은 주민의 삶 등 이런 것들은 자본이 원하는 '잘 팔리는 이미지'가 아니기에 쉽게 지워지고, 외면당합니다.결국 우리가 '비주류'라는 이름을 선택한 것은, 바로 그 지워진 삶, 외면당한 현실, 감춰진 목소리를 사진으로 드러내고자 했기 때문입니다. 주류가 되지 못한 것이 아니라, 애초에 주류가 되지 않으려는 선택을 한 것입니다.저는 사진이 단순히 예술이거나 기록 도구라고 생각하지 않습니다. 사진은 현실을 드러내는 언어이자, 권력과 자본이 감추려는 장면을 고발하는 도구라고 생각합니다.우리가 현장에서 마주하는 장면들은 늘 불편합니다. 권력에 일상적으로 침탈되는 인권 현장들, 해고 노동자의 절박함이 가득한 공장과 거리들, 쉬지도 않고 선무방송을 통해 '이주하라'는 재개발 강제이주 현장들, 무참하게 철거되는 노점상, 역사를 왜곡하는 현장들, 그리고 웃음이 사라진 채 관광상품으로만 소비되는 재개발, 도시재생 마을의 현실…이런 사진을 보면 누군가는 말합니다."왜 이렇게 어두운 장면만 찍느냐."그러나 우리가 되묻고 싶은 것은 이것입니다."왜 이 사회는 이런 장면을 끊임없이 만들어내는가."비주류사진관의 사진은 단순히 어두운 것이 아니라 이 사회의 구조적 문제를 직시하게 하는 창입니다. 우리는 불편함을 피하는 대신 불편함을 직시하도록 초대하는 것입니다.비주류사진관은 2014년에 만들어졌습니다. 몇 명의 사진가들이 뜻을 모아 "주류가 외면한 현장을 기록하자"는 단순하지만 절박한 문제의식에서 출발했습니다.그동안 우리는 30여 차례의 전시를 이어왔고 사진현장 사람을 중심으로 한 초청특강 또한 19회를 진행했습니다. 재개발로 사라진 마을, 해고 노동자의 투쟁 현장, 세월호, 전국 평화의 소녀상 90곳, 부당한 권력을 향한 서울 광화문 및 전국 전시, 산재, 조선소 노동자들의 땀방울, 이런 장면들이 주로 거리에서, 때로는 현장에서 직접 전시되었습니다.그러나 비주류사진관은 단순히 사진을 찍는 집단이 아닙니다. 우리는 사회운동과 함께하고 노동자와 주민들과 연대하며, 사진을 그들의 무기로, 그들의 언어로 만들어내는 역할을 합니다. 사진은 전시장에서만 살아나는 것이 아니라 현장에서 사람들과 함께 살아 숨쉬는 기록입니다.무엇보다도 비주류사진관이 지금까지 올 수 있었던 힘은 회원 동지들 덕분입니다. 정회원, 후원회원, 함께 전시를 준비하고 사진을 찍어온 모든 분들이 있었기에 비주류사진관은 11년 넘게 버틸 수 있었습니다.우리가 현장을 찍을 때 가장 중요하게 생각하는 네 가지가 있습니다.첫 번째, '기록'으로 사라지는 순간을 붙잡습니다. 언젠가 "그때 무슨 일이 있었나?" 하고 묻는 사람들에게 보여줄 증거를 남깁니다.두 번째, 증언입니다. 사진은 말할 수 없는 사람들의 목소리를 대신합니다. 해고 노동자의 절규, 철거민의 눈물, 골목 상인의 탄식이 사진을 통해 사회에 증언됩니다.세 번째, 연대입니다. 우리는 사진을 찍고 떠나는 사람들이 아니라 그들과 함께 싸우고 함께 버티는 동지입니다. 사진은 연대의 끈이자 함께 싸우는 무기입니다.네 번째, 저항입니다. 권력과 자본이 원하는 이미지는 늘 밝고 아름답고 세련된 것일 것입니다. 그러나 우리는 그 미학에 저항합니다. 사진은 아름답기 위해 존재하는 것이 아니라, 진실을 드러내기 위해 존재합니다.앞으로 비주류사진관은 어떤 길을 걸어야 할까요?첫째, 더 많은 현장을 기록해야 합니다. 도시는 끊임없이 재개발되고, 노동은 여전히 착취당하며, 사회적 불평등은 심화되고 있습니다. 이 장면들을 놓치지 않고 기록하는 것이 우리의 사명입니다.둘째, 세대와 세대를 잇는 사진관이 되어야 합니다. 젊은 사진가들이 우리의 정신을 이어가고, 또 다른 현장을 기록할 수 있도록 길을 열어주어야 합니다.셋째, 연대를 확장해야 합니다. 노동 현장뿐 아니라 기후위기, 이주노동자, 젠더 문제 등 새로운 사회적 모순과도 함께해야 합니다. 사진은 늘 시대와 함께 변화하는 언어이기 때문입니다.오늘 제가 드린 말씀은 결국 하나의 질문으로 모입니다."우리는 왜 사진을 찍는가?"비주류사진관은 단순한 사진 동호회도, 예술 집단도 아닙니다. 우리는 이 사회의 모순을 기록하고, 진실을 증언하며, 연대하고, 저항하는 사진가들 및 이런 사진행위를 지지하는 후원 동지들의 집단입니다.이 길은 쉽지 않습니다. 때로는 지치고, 때로는 외롭고, 때로는 무력감을 느낄 수도 있습니다.그러나 우리가 멈추지 않는다면, 우리의 사진은 반드시 누군가의 기억이 되고, 또 다른 누군가의 힘이 될 것입니다.끝으로, 비주류사진관은 어느 특정 개인이 아니라, 바로 소속 회원들이 만들어가는 집단입니다. 앞으로도 함께 기록하고, 함께 증언하고, 함께 연대하며, 함께 저항해 주시길 부탁드립니다.감사합니다.