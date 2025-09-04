대통령부터 전직 검찰총장까지... '김장환 통화 리스트' 보니

▲12.3 내란이 터지기 12일 전인 2024년 11월 22일 서울 신라호텔에서 열린 제56회 대한민국 조찬기도회(윤석열 대통령 참석)에서 설교를 맡아 서두에 윤 대통령을 칭송하는 발언을 하는 김장환 목사 ⓒ 크리스천투데이 생중계 영상 갈무리 관련사진보기