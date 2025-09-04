메뉴 건너뛰기

"나눔 속에 배워요" ... 낙동강학생교육원, 급식 봉사

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.09.04 07:35최종 업데이트 25.09.04 07:35

3일 김해시 종합사회복지관 찾아 여러 활동 벌여

경상남도교육청 낙동강학생교육원, 3일 김해시 종합사회복지관 봉사활동.
경상남도교육청 낙동강학생교육원, 3일 김해시 종합사회복지관 봉사활동. ⓒ 낙동강학생교육원

"나눔 속에서 배우고, 배움 속에서 성장해요. 김해시 종합사회복지관 봉사활동 다녀왔어요."

경상남도교육청 낙동강학생교육원(원장 강형천)은 지난 3일 학생들과 함께 김해시 종합사회복지관을 찾아 어르신들을 위한 급식 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

학생들은 급식만 나눠드리기 뿐만 아니라 여러 활동을 벌였다. 학생들은 조리 준비부터 배식, 식사 후 정리까지 모든 과정을 도우며, 작은 손길이 큰 기쁨이 될 수 있음을 직접 체험했다.

김아무개 학생은 "처음에는 낯설고 서툴렀지만, 어르신들이 '고맙다'고 웃어주실 때 저도 덩달아 행복해졌다. 누군가를 돕는 일이 곧 나의 기쁨이라는 걸 알게 되었다"고 말했다.

낙동강학생교육원은 "학생들이 봉사를 통해 '남을 돕는 행복', '협력과 배려의 마음', '민주시민으로서의 책임감' 등을 배우며, 건강한 사회 구성원으로 성장하도록 돕는 것을 큰 목표로 삼고 있다"고 밝혔다.

교육원은 "아이들이 직접 체험한 나눔은 교과서에서 배울 수 없는 살아 있는 배움"이라며 "앞으로도 다양한 봉사와 현장체험을 통해 배움과 나눔이 어우러진 진정한 교육을 이어가겠다" 고 전했다.

#봉사

