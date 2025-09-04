북한 "북러 정상, 국제·지역 문제 허심탄회하게 의견 교환"

큰사진보기 ▲북한의 조선중앙통신은 전승절 80주년 열병식에 참석 하기위해 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 회담을 가졌다고 4일 보도했다.2025.9.4) 북한의 조선중앙통신은 전승절 80주년 열병식에 참석 하기위해 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 회담을 가졌다고 4일 보도했다.2025.9.4 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한 사실을 북한 매체가 보도했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 4일 "김정은 동지께서 3일 오후 중국인민항일전쟁 및 세계반파쇼전쟁승리(전승절) 80돌 기념행사에 참가한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 베이징의 낚시터국빈관(댜오위타이 국빈관)에서 상봉하시고 회담했다"고 보도했다.신문은 양 정상이 두 나라 사이의 "전망적인 협조계획들에 대하여 상세히 토의"했다면서 "중요 국제 및 지역 문제들과 관련해 허심탄회하게 의견들을 교환했다"고 밝혔다. 다만 구체적인 내용은 밝히지 않았다.푸틴 대통령은 러시아-우크라이나 전쟁에 파병된 북한군의 '영웅성'을 언급했다. 그는 "조선 군대가 바친 희생을 영원히 잊지 않을 것"이라고 말하며 북러 관계를 '특수한 신뢰 관계·우호 관계·동맹관계'라고 말했다.이에 김 위원장은 "앞으로도 국가주권과 영토 완정, 안전이익을 수호하기 위한 러시아 정부와 군대, 인민의 투쟁을 전적으로 지지할 것"이라며 "그것을 형제적 의무로 간주하고 조로(북러) 국가 간 조약의 이행에 변함없이 충실할 것"이라고 강조했다.회담에서는 두 정상이 러시아 쿠르스크 지역 재건 지원을 위한 병력·파견 문제 등을 논의했을 것으로 보인다.앞서 러시아는 북한이 쿠르스크 지역 지뢰를 제거를 위한 공병 병력 1천 명과 인프라 재건을 위한 군사 건설 인력 5천 명을 추가로 파병할 계획이라고 전한 바 있다.신문은 "상봉이 시종 동지적이며 친선전인 분위기 속에서 진행됐다"고 회담 분위기를 전했다.이날 <로동신문>은 총 6면 중 3면을 할애해 김 위원장이 중국 전승절 기념행사에 참석하고 푸틴 대통령과 회담한 사실로 채웠다.러시아 언론은 푸틴 대통령이 김 위원장의 러시아 방문을 초대했다고 보도했지만, 노동신문은 이런 내용은 보도하지 않았다.