땡큐 소비쿠폰, 남편 눈치 안 보고 피아노 배우니 좋습니다

큰사진보기 ▲광명시 하안 종합사회 복지관 피아노실 모습복지관에서 성인 피아노반 한곡배우기반에 등록하고 처음 수업받는날 깜짝 놀람 그랜드 피아노와 10여개의 강의실이 있어서요. ⓒ 최윤순 관련사진보기

큰사진보기 ▲미녀와 야수 영어가사복지관에서 처음 배운 곡이 미녀와 야수 피아노로 치며 노래를 부르니 성취감과 자부심이 생겼다. ⓒ 최윤순 관련사진보기

나는 60대 할머니로 복지관에서 피아노를 배우고 있다. 오래전, 일본 작가 이나가키 에미코의 <피아노 치는 할머니가 될래>를 읽고 '나도 저렇게 피아노를 치며 노년을 아름답게 살고 싶다'라고 생각했다. 그녀는 인생 후반전에 만난 피아노를 직접 연주하면서 느끼는 감정과 사유를 담담히 그려내듯 쓰셨다. 그녀의 글은 내 마음에도 깊은 울림을 주었다.나는 결혼 전, 체르니와 재즈 피아노를 조금 배웠고, 큰딸을 출산한 당일까지 피아노 학원에 다녔다. 잘하지는 못했지만 피아노를 배우고 싶다는 열망은 항상 품고 있었다.몇 년 전, 피아노 선생님이 딸 집에 와서 손자 레슨을 하고 있었다. 그때도 선생님께 수업을 받을까 생각했지만, 비용과 시간적인 면에서 나한테는 어울리지 않다고 생각했다. 대신 손자가 피아노 레슨을 받을 때, 안방에서 디즈니 OST 악보를 펴놓고 귀를 쫑긋 세우고 설명을 듣거나, 일하는 척 거실을 오가며 슬쩍슬쩍 청강하곤 했다.손자가 알려주는 몇 마디는 작은 행복이었지만, 정확히 음표의 길이도 모르고 엉성하게 치는 나를 보며, '언젠가 정식으로 피아노 수업을 받아야겠다'라고 늘 생각했다.집에서 가까운 복지관에서 피아노를 배울 수 있다는 정보를 듣고 여러 번 전화했지만 그때마다 자리가 없었다. 그러나 포기하지 않고 지난 3년간 생각날 때마다 복지관에 전화했다. 그러다 올해 초, 오전에 성인 피아노 교실이 개설되었다는 소식을 듣고 가슴이 콩닥거렸다.'드디어 내가 진심으로 하고 싶은 일을 드디어 할 수 있다니!' 여러 번 복지관에 확인하고 한걸음에 달려가 등록까지 하고 싶었다. 하지만 한 달에 8만 원 수강료가 걸림돌이었다. 나 같은 할머니에게는 꽤 큰 돈! 남편 카드로 수강료를 내야 하는데 주저되었다.하늘이 도왔다. 지난 7월 민생회복 소비쿠폰이 생겼다. '이 쿠폰으로 두 달 수강료는 낼 수 있겠는데? 일단 저질러보자. 시작하면 뭐든 길이 열리겠지.' 소비쿠폰은 움츠러드는 시장 경제를 살리기 위해 시행하는 것이지만 아무렴 어떤가. 나처럼 배움에 목말라 하는 이들이 쓰는 것도 충분히 의미 있지 않을까.수강 첫날, 복지관 메인 홀에 있는 반짝이는 그랜드 피아노와 10개가 넘는 연습실을 보고 깜짝 놀랐다. 이런 호사스러운 문화 혜택을 근처 복지관에서 누릴 수 있다니!내 또래 남자와 육아 휴직하신 아빠가 연습하는 것을 보고 놀랐다. 아주 다양한 사람들이 각자의 이유로 피아노를 배우고 있는 것을 보며 '배움은 끝이 없구나!' 감탄했다. 꾸준히 무언가를 배우는 일은 인지 능력과 동작 능력은 물론 감정을 교류하는 데도 도움이 된다. 특히 또래들과 좋은 프로그램을 함께하는 것은 효과가 더욱 크다.나는 부지런한 편이라 일찍 도착하면 메인 홀에 있는 그랜드 피아노에서 연습한다. 다른 수강생이 오면 작은 연습실로 옮기지만, 휴가철에는 홀을 혼자 쓰기도 했다. 찜통더위 속 시원한 에어컨 밑에서 마치 우리 집 안방처럼 넓은 공간을 혼자 차지했다.누구 눈치도 보지 않고 피아노 치며 노래도 크게 불렀다. 손가락이 건반 위를 오르내리고 내 목소리가 높은 천장에 부딪혔다. 그때 울컥하니 마음속 깊이 묻어 두었던 감정이 툭 터져 나오고 온갖 상념이 머릿속을 스쳤다. 어깨를 들썩이며 한참 울고 나니, 열기 빠진 바람이 모시 적삼에 스치듯 우울함이 씻은 듯 사라졌다.나는 단순히 피아노만 치는 것보다 피아노 치며 노래 부르는 것을 더 좋아한다. 손자가 쓰던 디즈니 피아노 교본을 가져와 미녀와 야수, 알라딘 OST를 연습하고 영어 가사를 옮겨 적으며 외웠다. 정말 짜릿하고 뭔가 해내고 있다는 성취감과 자부심으로 굉장히 기분이 들떴다. 악보와 가사를 외우며 손가락을 움직이는 연습은 정서적으로 안정되고 마음도 뇌도 활짝 깨어나는 듯하다.현재 우리나라 인구의 20퍼센트가 노인층이다. 그들이 건강하게 생활하는 것은 경제적 정신적 심리적인 면에서 아주 중요하다. 그래서 국가도 촉각을 세우고 다양한 정책을 펼쳐나가고 있지 않은가? 특히 나이 든 어른들이 피아노 또는 손가락 피아노라는 칼림바 같은 악기를 배우면 좋겠다. 정신적인 근육도 생기고 손가락 운동에 집중하면, 우리 세대가 가장 무서워하는 치매 예방에도 큰 도움이 될 것 같다.어르신들도 머리와 몸을 움직여 자식 세대에게 근심 걱정 끼치지 말고, 스스로 자립해서 활기차고 건강하게 장수하는 삶을 누렸으면 한다. 이렇게 민생회복 소비쿠폰은 단순한 지원금이 아니라, 내가 오랫동안 품어온 취미 생활을 시작하게 만든 '마중물'이 되었다. 다가오는 연말에 수강생들이 작은 음악회를 연다고 해서 기대가 크다. 피아노 앞에 앉으면 나는 60대가 아니라 여전히 '배우는 사람'이다.