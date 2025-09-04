외신이 본 중국 열병식 "트럼프 화나게 한 북중러 밀착"

큰사진보기 ▲3일 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령, 중국의 시진핑 국가주석, 북한의 김정은 국무위원장과 각국 외교 사절단 대표들이 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 참석하고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

AD

시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 기념 열병식에 나란히 섰다.AP통신은 "이 모임은 미국과 그 동맹국들에 대한 충격적이고, 도전적인 메시지로 해석할 수 있다"라며 "도널드 트럼프 대통령이 미국을 여러 역사적 역할에서 물러나게 하고, 관세로 경제 관계를 뒤흔들자 미국 주도의 세계 질서에서 벗어나려는 급격한 변화를 보여주는 또 다른 증거"라고 평가했다.그러면서 "중국이 이번 열병식을 통해 국가적 자부심과 군사적 진보를 과시했다"라며 "특히 최근 수년간 악화됐던 북중 관계가 김 위원장의 중국 방문을 계기로 회복될 가능성이 크다"라고 내다봤다.<뉴욕타임스>는 "시 주석이 전투기, 미사일, 군인들을 내세운 대규모 열병식을 개최하면서 경쟁국들에 중국의 주권에 도전하지 말라고 경고한 것"이라며 "중국이 선보인 무기들은 군사 혁신에 대한 투자를 보여주고, 대만과 그 지지자들에게 독립을 향한 어떤 시도도 위험할 것이라는 암묵적인 위협"이라고 평가했다.또한 "이번 열병식에는 러시아, 북한, 이란, 파키스탄 등 미국 주도의 세계 질서에 도전하거나 의문을 제기했던 지도자들이 함께했다"라며 "이는 중국과 서방 간의 갈등이 얼마나 깊어졌는지, 중국이 동남아나 중앙아시아 파트너 국가들과의 관계 강화에 얼마나 공을 들였는지를 보여줬다"라고 전했다.그러나 AP통신은 "이런 단결은 자기 이익만을 추구하는 지도자들의 외교적 술수(diplomatic jockeying)에 불과하다"라며 "일부 전문가들은 북중러 관계를 지나치게 과대평가하지 말라고 한다"라고 깎아내리기도 했다.이어 "시 주석은 값싼 러시아 에너지와 핵무장한 '와일드카드' 북한과의 안정적인 국경 관리가 필요하고, 푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁으로 인한 서방의 제재와 고립에서 벗어나고자 하며, 김 위원장은 돈과 정통성을 원하면서 '숙적' 한국을 압도하고 싶어 한다"라고 설명했다.난징대학교 국제관계학원 주펑 학장은 "러시아와 북한의 관계가 군사 동맹으로 복귀했지만, 중국은 북한의 남침을 지원하기 위해 군대를 파병하고, 소련이 중요한 군사 원조를 제공했던 1950년대로 돌아가기를 바라지 않는다"라며 "북한과 중국, 러시아가 블록 구축을 강화하고 있다는 것은 잘못된 생각"이라고 지적했다.하지만 이번 열병식이 트럼프 대통령의 외교가 실패한 결과라는 비판도 나온다. 미국 CNN은 "트럼프 대통령은 지난달 푸틴 대통령을 만났으나 그의 열렬한 환영은 우크라이나 전쟁 종식을 위한 진전을 이루지 못했고, 푸틴 대통령은 우크라이나 민간인에 대한 공격을 확대하면서 볼로디미르 젤렌스키 대통령과의 회담을 미루고 있다"라고 지적했다.또한 "김 위원장은 '기념사진 촬영 외교'였던 트럼프 대통령과의 북미 정상회담 때보다 더 많은 핵무기를 보유하고 있다"라며 "북중러 정상이 함께 모인 장면은 이들과 좋은 관계를 유지하고 있으며 자신의 협상 능력이 뛰어나다는 트럼프 대통령의 주장이 무의미하다는 것을 보여준다"라고 분석했다.이어 "중국의 대규모 열병식은 새로운 아시아 초강대국이 트럼프 대통령의 변덕스러운 외교 정책을 파고들려는 긴장된 국제 정세 속에서 열렸다"라며 "트럼프 대통령 때문에 미국은 신뢰할 수 있는 대국이라는 평판을 잃었다"라고 전했다.그러면서 "중국에 반서방 세력이 모인 것은 단순한 도발 이상의 의미가 있다"라며 "데이터가 아닌 트럼프 대통령의 직감에 기반한 관세 강압, 약소국에 대한 압박, 그리고 '미국 우선주의'라는 민족주의에 기반한 정책이 역효과를 낳고 있다는 사전 경고"라고 비판했다.영국 BBC도 "중국이 빠르게 따라잡으려고 하지만 여전히 군사력에서는 미국이 앞서있다"라면서도 "트럼프 대통령을 화나게 한 것은 중국의 무기가 아니라 북중러 정상의 만남"이라고 보도했다.이어 "단순한 정치적 연극이었으나, 트럼프 대통령은 열병식이 시작되자 소셜미디어에 이들이 미국에 대항해 음모를 꾸미고 있다고 비난하는 글을 올렸다"라며 "시 주석이 자신의 양옆에 김 위원장과 푸틴 대통령을 둔 것은 트럼프 대통령을 화나게 하려고 의도했던 것일 수도 있다"라고 분석했다.<파이낸셜타임스>는 이번 열병식의 최대 승자로 김 위원장을 지목하며 "국제적 '왕따'에서 벗어나 시 주석, 푸틴 대통령과 동맹으로 어깨를 나란히 했다"라고 소개했다.또한 "많은 서방 전문가들이 권력 기반이 약하고, 경험이 부족하다고 평가했던 김 위원장으로서는 승리의 순간"이라며 "굳건한 권력으로 핵 프로그램 개발을 이어가고 있는 김 위원장은 이제 미국이 주도하는 고립과 제재를 지지했던 지도자들로부터 환대를 받고 있다"라고 전했다.북중러 정상이 한자리에 모인 것은 1959년 중화인민공화국 건국 10주년 열병식에 김일성 당시 북한 주석과 마오쩌둥 중국 국가주석, 니키타 흐루쇼프 소련 공산당 서기장이 참석한 이후 처음이다.아시아 소사이어티 수석 연구원 존 델러리는 "김 위원장뿐만 아니라 북한에도 역사적인 순간"이라며 "지금까지 외부 전문가들이 김 위원장을 과소평가했다는 것을 보여주는 놀라운 업적"이라고 강조했다.그러면서 "김 위원장의 외교 수완을 과소평가해서는 안 된다"라며 "미국과 중국이 압박하는데도 눈 하나 깜짝하지 않고 핵무기를 증강하면서 여러 나라들이 제재와 압박으로 북한의 노선을 바꿀 수 있다는 믿음을 잃었다"라고 주장했다.북한 전문가인 국민대 안드레이 란코프 교수는 "김 위원장은 너무 행복할 것"이라며 "불과 몇 년 전만 해도 중국과 러시아가 미국의 대북 제재를 지지하면서 빠져나올 수 없는 덫에 걸린 듯했으나, 지금은 세계에서 강력한 인물과 대화를 나누며 김주애라는 후계자를 국제 무대에 홍보하고 있다"라고 설명했다.이어 "김 위원장의 이번 방중에서 가장 눈여겨볼 점은 김주애가 처음으로 공식 해외 방문에 함께했다는 것"이라고 짚었다. 그러면서 "1980년대 중국을 방문했던 김정일 국방위원장이 후계자로 올라선 것을 떠올리게 한다"라며 "이는 김주애가 북한의 차기 지도자로 한 걸음 더 나아갔다는 것을 전 세계에 보여주려는 정치적 제스처"라고 평가했다.