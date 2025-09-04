대구시, 지역주택조합 전수조사 결과 26건 적발

큰사진보기 ▲대구시청 산격청사. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구시가 지역 내 지역주택조합에 대한 전수조사를 실시한 결과 상당수의 조합에서 부적절한 운영 사례를 적발해 행정처분을 결정했다.대구시는 지역주택조합 추진 과정에서 과도한 공사비 증액, 조합 정보 비공개, 부당 계약 체결 등 관련 분쟁이 잇따르자 지난 7월부터 8월말까지 전수조사를 실시했다.시는 조합에 대해 자료 공개 여부, 실적 보고, 자금집행실적 제출 등 관리·운영 실태와 조합원 모집 광고, 조합 가입계약서 등의 사항을 중점 점검해 고발 13건, 과태료 부과 2건, 시정명령 9건 등 모두 26건을 적발해 행정처분을 내릴 예정이다.대구시 관계자는 "연락이 되지 않는 6개 조합을 제외한 나머지 조합에서 위반 건수를 적발했다"며 "조합원들에게 자료를 공개하지 않거나 정보공개를 요구하더라도 공개하지 않는 경우가 상당수 있었다"고 말했다.대구시는 주택조합사업 시행에 관한 서류 및 관련 자료 인터넷 등에 미공개, 분기별 조합 실적보고서 미작성, 자금운용계획 및 자금집행실적 등 미제출, 조합원 모집신고 및 가입계약 시 주택건설대지 사용권원 또는 소유권 확보 면적·비율 미기재 등을 중점적으로 점검했다.대구시는 이번 점검 결과를 각 구청에 공유하고 재발방지를 위한 관리감독을 강화할 계획이다. 또 제도 개선이 필요한 사안은 국토교통부와 협의해 추진할 방침이다.허주영 대구시 도시주택국장은 "지역주택조합 제도는 서민 주거 안정화를 위해 도입됐지만, 토지 확보 지연과 공사비 문제 등으로 조합원 피해가 빈번하다"며 "제도 개선이 조속히 이뤄질 수 있도록 국토부와 긴밀히 협력하고, 점검 결과를 철저히 관리해 유사 사례가 재발하지 않도록 하겠다"고 말했다.