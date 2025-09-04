대구시, 극심한 가뭄에 어려움 겪는 강릉에 '청라수' 지원

큰사진보기 ▲오봉댐강릉의 주요 상수원인 오봉댐 저수율이 9월1일 현재, 14.7%로 떨어지며 심각한 위기 상황에 직면했다. 기록적인 가뭄으로 시민들의 생활용수 확보가 어려워진 가운데, 정부와 지자체는 긴급 급수 체제를 가동하고 있다(2025/9/1) ⓒ 진재중 관련사진보기

대구시가 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 지역에 병 수돗물 '청라수' 5만 병을 긴급 지원한다고 3일 밝혔다.지원 물량은 대구시 상수도사업본부가 직접 생산한 350㎖용량의 청라수로 강릉 지역 주민들의 생활 불편 해소에 기여할 것으로 기대된다.대구시가 지원하는 생수는 강릉시청을 통해 피해 주민들에게 신속하게 전달할 예정이다. 또 향후 행정안전부나 강릉시의 추가 요청이 있을 경우 병입 생수뿐만 아니라 급수차 지원도 적극 검토하기로 했다.대구시는 과거 재난 당시 다른 지자체와 국민들의 도움으로 피해를 극복한 경험을 되새기면서 이번 지원을 통해 함께 사는 공동체 정신을 이어간다는 구상이다.대구시 관계자는 "강릉시와 계속 소통하면서 추가로 지원 요청이 올 경우 지원할 수 있도록 여러 체계를 계속 유지하고 있다"며 "강릉 주민들에게 도움이 되었으면 한다"고 말했다.강릉시는 장기간 가뭄으로 강우량이 부족해 재난사태를 선포한 상황으로 일부 지역은 제한 급수가 시행되는 등 생활용수 공급에 차질을 빚고 있다.반면 대구시는 최근 강수량이 평년 대비 94% 수준이며 운문댐 저수율 62.2%로 전년 대비 12.7% 이상 높은 수준을 유지하고 있다.김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "재난은 특정 지역의 문제가 아닌 모두가 함께 극복해야 할 공동의 과제"라며 "이번 생수 지원이 강릉 시민들의 불편을 조금이나마 해소하고 위기를 극복하는데 도움이 되길 바란다"고 말했다.