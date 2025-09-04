생막걸리 넣은 강낭콩빵, 옛날 그 맛이네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

작년에 강낭콩을 심었는데 생각보다 수확이 잘 되어 올해도 밭에 심었습니다. 그런데 올해는 강낭콩 농사가 제대로 안 되어 작년보다 3분에 1정도 수확량이 나왔습니다.잘 되는 해도 있고 안 되는 해도 있는데, 수확량이 확 줄어 속상한 마음을 감출 수가 없습니다. 어린 시절 부모님께서 강낭콩 농사를 지어 수확하면 강낭콩을 넣어 빵을 쪄 주셨는데, 그 빵을 갑자기 먹고 싶어졌습니다.먹거리가 귀하던 시절, 동네에 가게가 없고 10리 길을 걸어가야 하는 읍이라 모든 것을 거의 자급자족 했습니다. 생막걸리나 술지게미를 밀가루에 넣고 빵 반죽을 해 장독대 위에나 햇볕에 잘 드는 사랑뜰에 면 보자기로 덮어 놓아두었습니다.시간이 지나면 빵 반죽이 부풀어 올랐습니다. 빵 반죽이 잘 부풀어 오르면 양은 쟁반에 면 보자기를 깔고 강낭콩 빵 반죽을 골고루 펴 주었습니다. 그 양은 쟁반을 가마솥에 넣고 아궁이에 불을 지펴 쪄 주셨습니다.발효가 잘 되어 구멍이 숭숭 뚫려 있던 강낭콩 술빵은 먹거리가 귀하던 시절이라 참 맛있었습니다.그 강낭콩 술빵을 먹고 싶어 만들어 보기로 했습니다.강낭콩은 섬유질이 풍부해 변비, 대장암, 동맥경화에 효능이 있으며 <본초강목>에는 술독과 복어 독을 없애 준다고 되어 있습니다. 설사를 멎게 하고 더위와 갈증을 해소해 주는 효능이 있습니다.강낭콩 술빵 만들기재료: 밀가루, 민들레 가루, 삶은 강낭콩, 생막걸리, 소금, 원당1. 밀가루를 체에 내려 줍니다. 저는 민들레, 망초대를 말려 가루 낸 것이 있어 같이 넣어 주었습니다.2. 체에 내린 밀가루에 생막걸리와 소금, 원당을 넣어 주어 반죽을 해 줍니다.3. 반죽한 밀가루에 강낭콩을 넣고 섞어 줍니다.4. 빵반죽을 햇살이 잘 드는 베란다에 놓고 면보자기를 덮어 두었습니다.5. 1시간 30분 정도 발효시켜, 찜기에 올려 쪄 주었습니다내가 농사 지어 수확한 강낭콩으로 만든 빵이라 맛있습니다. 요즘은 베이커리나 마트, 편의점에서 손쉽게 살 수 있지만 아주 가끔은 만들어 드셔 보는 것도 좋은 것 같습니다.