'행안부 중수청' 가닥 잡은 민주당, 수사권 남용 통제 방안은 '아직'

큰사진보기 ▲정책의총 입장하는 정청래-김병기더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 김병기 원내대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 정책의원총회에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

더불어민주당이 검찰의 수사와 기소 분리를 위해 신설되는 중대범죄수사청(중수청)을 법무부가 아닌 행정안전부 산하에 두기로 가닥을 잡았다.3일 검찰청 폐지 등 정부조직법 개정안을 논의하는 민주당 의원총회에서 대다수 의원들은 '행안부 중수청'에 찬성 의견을 밝혔고 법무부 산하에 둬야 한다는 의견은 나오지 않은 것으로 알려졌다.다만 중수청 권한 남용을 어떻게 민주적으로 통제할지는 구체적으로 논의되지 않은 것으로 전해졌다. 민주당 의원들은 이날 의총 논의 내용을 언급하면서 중수청 통제 방안에 대해 "세밀하게 나오지 않았다", "깊이 다뤄지지 않았다"라고 밝혔다.백승아 민주당 원내대변인은 이날 오후 국회 본청에서 열린 정책 의원총회가 끝나고 기자들과 만나 "오늘은 중수청을 행안부에 두느냐 법무부에 두느냐 논의가 있었다"라며 "의원총회에서 여러 의견을 들었고 당 최종 입장은 지도부에 일임하기로 했다"라고 밝혔다.백 원내대변인은 "행안부에 두자는 의원이 대다수였고 법무부에 두자는 의견은 없었다"라며 "보완수사권과 국수위(국가수사위원회) 신설은 논의 대상이 아니었다"라고 전했다. 이날 의원총회에선 한정애 정책위의장의 설명이 있은 뒤 의원 10명 정도가 발언하며 서로 의견을 나눴다고 한다.'행안부 산하 중수청'은 예견된 수순이었다. 당 지도부 소속 한 의원은 이날 의원총회 전 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(중수청을 행안부에 둬야 한다는 건) 명확하다"라며 "의원들 안에 별 차이가 없다"라고 말했다. 원내지도부 소속 한 의원도 "권력을 분산시키자는 취지가 있으니 행안부 쪽 의견이 많은 것 같은 분위기"라고 전했다.다만 중수청 수사권 남용을 막을 '민주적 통제 방안'에 대해서는 구체적인 논의가 이뤄지지 않은 것으로 보인다. 민주당 검찰정상화특별위원회 소속 한 의원은 의원총회에서 중수청에 대한 통제 방안이 "세밀하게 나오지 않았다"라며 "중수청을 법무부와 행안부에 뒀을 때 어떤 장단점이 있는지가 대체적으로 고려됐다"라고 전했다. 또 다른 의원도 "(중수청) 비대화·권력화를 어떻게 통제할 건지도 논의되고 있는데 제도적으로 어떻게 할지는 (논의되지 않았다)"라고 했다.이날 의원총회에 참석한 한 초선 의원도 "(중수청을 어떻게 통제할지는) 깊이 다뤄지지 않았고 (앞으로) 구체화시켜야 한다"라고 말했다. 또 다른 의원은 "(중수청을 행안부에 둔다고 통제가 되느냐는) 그런 얘기도 했다"라고 "각자 개인 의견을 말했고 (통제 방안에 대해) 실제 결정된 것은 없다"라고 말했다.앞서 법무부는 수사기관에 대한 통제 방안도 검토해야 한다는 입장이었으나, 이날 의원총회에선 중수청을 행안부와 법무부 중 어디에 설치할지에 대한 의견만 모였다. 정성호 법무부 장관은 지난 8월 27일 페이스북에서 "중수청 신설에 적극 찬성한다"라면서도 "다만 어떻게 설계해야 중대범죄에 대한 수사 역량을 유지하고 수사 권한 오남용을 방지하고 민주적 통제를 제대로 할 수 있는지 고민해야 한다"라고 밝힌 바 있다.민주당은 오는 4일 국회 법제사법위원회 입법공청회, 7일 고위당정협의회를 거쳐 의견을 조율한 뒤 정부조직법 개정안을 최종 발의한다는 계획이다. 정부·여당이 합의한 정부조직법 개정안 통과 목표 시점은 오는 25일이다.