"미군정포고령 위반으로 학살당한 민간인 무죄 선고는 처음"

큰사진보기 ▲창원지방법원 마산지원, 한국전쟁 민간인 학살 희생자 고 심아무개씨 관련한 선고기일 통지서. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

국가보안법(옛 미군정포고령 제2호) 위반으로 구속되었다가 한국전쟁 때 정당한 법적 절차 없이 학살되었던 민간인이 형사사건 재심에서 75년 만에 무죄를 선고 받았다.3일 창원지방법원 마산지원 제1형사부는 고 심아무개씨의 유족들이 낸 재심 사건에서 무죄를 선고했다. 재판장은 "관련 기록이 없다"는 취지로 이같이 선고했다.고인은 미군정포고령 제2호(국가보안법) 위반으로 징역 1년 6월을 선고 받아 복역하다가 구속 15개월여 만에 한국전쟁이 일어나면서 학살을 당했다. 1950년 한국전쟁이 발발하자 군인·경찰은 보도연맹원을 비롯해 재소자들을 정당한 법적 절차 없이 학살했다.이명춘 변호사는 "당시에는 친일파 척결이라든지 토지개혁을 주장하며 관련 활동을 벌였던 사람들이 미군정포고령 제2호 위반으로 처벌을 받았고, 고인도 관련 활동을 한 것으로 보인다"라고 설명했다.미군정포고령 제2호는 태평양미국육군총사령부(맥아더) 포고 제2호(맥아더 포고령)를 말하고, 한국 형법이 제정되기 이전까지 적용됐다.심아무개씨는 2023년 1월 진실화해를위한과거사정리위원회로부터 진실규명 결정을 받았다.이명춘 변호사는 "해방 이후 친일파 척결 등 활동을 벌였던 사람들이 처벌을 받았고, 전쟁이 일어나면서 학살을 당했던 것"이라며 "재심에서 무죄가 나서 다행이다"라고 말했다.노치수 한국전쟁민간인희생자 창원유족회장은 "미군정포고령 제2호 위반으로 구속되었다가 학살된 민간인에 대한 형사재심에서 무죄가 나기는 처음으로 알고 있다"라며 "학살당한 지 75년 만의 무죄 선고로 의미가 있다. 검찰이 항소를 하지 않기를 바란다"라고 말했다.창원지법 마산지원은 지난 6월 25일 결심공판을 했고 7월 23일 선고하려다가 연기한 바 있다.