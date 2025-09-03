대구 찾은 조국 "지난 30년간 지역 개발 어떻게 됐나"

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 3일 광복절 특사로 출소 후 처음으로 대구를 찾아 당원들과 만났다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

광복절 특사로 출소한 후 처음으로 대구경북을 찾은 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 "내란 정국에서 국민의힘 출신 TK(대구경북) 정치인들이 윤석열이 일으켰던 내란을 옹호하거나 '윤 어게인' 등 반헌법적이고 상상할 수 없는 발언들을 했다"라고 비판했다.조 원장은 3일 오후 대구 수성구 '지식과세상' 사무실에서 기자들과 만나 "반헌법적 발언을 했던 분들이 현재 TK 지역 정치를 여전히 쥐고 있다"라며 "내란세력 척결이 특검만의 문제가 아니라 정치의 문제"라고 지적했다.그러면서 "이런 분들이 30년간 지역 정치를 쥐고 있으면서 지역 개발이 어떻게 되었는지 반문을 하고 싶다"라며 "TK 지역 경제가 어떤 상태인지 이런 문제를 좀 환기시키고자 왔다"라고 말했다.내년 지방선거에서 전 한국사 강사인 전한길, 이진숙 방통위원장 등의 대구시장 출마설에 대해서는 "국민의힘의 비극이자 대구의 비극이고 한국 보수의 비극"이라며 "이미 국민의힘은 보수 정당이 아니다"라고 지적했다.조 원장은 "장동혁 대표가 1.5선인데 전한길한테 머리 조아리고 면접 받고 윤석열 복당시키겠다고 해서 표를 얻은 것 아니겠나"라며 "그러다 보니 전한길이라는 사람이 나타나서 자기가 대구시장 할 수 있으나 양보하겠다는 얼토당토않은 말 하는 것 아닌가"라고 말했다.그러면서 "전씨의 그런 발언은 국민의힘의 현주소를 보임과 동시에 대구 시민에 대한 모욕이라고 생각한다"라며 "대구 시민이 결단해서 정상적 보수, 정상적 진보가 대구의 정치, 대한민국 정치를 끌고 가도록 결단을 내려주셔야 한다"라고 당부했다.전직 대통령 윤석열씨의 체포 거부 동영상(CCTV) 공개 여부에 대해 조 원장은 "저 개인의 마음의 평화를 위해서 보고 싶지 않다"라며 "충분히 짐작이 되고 그 장면이 그려진다. 제 눈을 버릴 것 같다"라고 부정적인 의견을 나타냈다.검찰 개혁과 관련해 중대범죄수사청(중수청)을 행정안전부에 두느냐 법무부에 두느냐에 대해 당론과 다른 발언이 나온다는 지적에는 "중수청을 법무부에 두자고 했을 때 전제는 법무부의 탈검찰화"라며 "지금 법무부는 차관뿐만 아니라 여러 실국장들 대부분이 검사들이기 때문에 위험하다고 판단한 것"이라고 설명했다.이어 "(중수청이) 행안부로 가게 되면 행안부 산하에 거대한 두 개의 수사청이 존재한다"라면서 "이걸 어떻게 통제할 것인가에 대한 통제 장치를 따로 마련해야 한다. 중수청의 통제 장치를 마련하는 후속 작업이 남아 있다"라고 덧붙였다.내년 지방선거를 앞두고 TK 지역에서 복안이 있느냐는 질문에 조 원장은 "현재 당 대표가 아니라서 말하는 것은 조심스럽다"라면서도 "11월 전당대회에서 제가 만약 (당대표에) 선출된다면 지방선거 기획단을 만들어 어떤 전략을 취할 것인가를 말씀드릴 수 있을 것"이라고 말했다.조 원장은 "TK 지역 광역의회에서 지금과 같은 방식이 아니라 중대선거구제로 바뀌어야 한다는 생각을 하고 있다"라며 "그래야 다양한 목소리가 대구시정에, 대구시의회에 반영되지 않겠느냐"라고 말했다.그는 "민주당 대구시당위원장도 말씀하신 바가 있는데 정파를 떠나서 유사한 얘기를 하는 것 같다"라며 "대구시의회와 경북도의회에 비국민의힘 의원들이 많이 들어와야 한다는 점에 있어서는 조국혁신당과 민주당 의견이 같다"라고 했다.앞서 조 원장은 이날 오전 경북 구미에서 열린 신간 사인회 겸 당원 간담회에서 '대통령 조국'을 묻는 질문에 "지금은 이재명의 시간이 돼야 한다"라고 강조했다.조 원장은 "이재명 정부가 들어선 것은 내란을 극복한 국민의 마음이 모인 것"이라며 "상당 기간 이재명 정부와 이재명 대통령의 성공이 중심이 돼야 한다"라고 말했다.