"우원식 국회의장, 중국 열병식 참관 전 김정은과 악수 나눠"

큰사진보기 ▲우원식 국회의장이 3일 중국 베이징에서 열린 제80주년 중국 전승절 열병식 및 환영 리셉션에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 대화하고 있다. 2025.9.3 [국회의장실 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

중국 전승절 80주년 기념식 참석차 베이징을 방문 중인 우원식 국회의장이 3일 오전 행사장에서 김정은 북한 국무위원장을 만나 악수했다.국회의장실(의장실)은 이날 오후 전승절 관련 서면브리핑을 통해 중국 정부 공식 초청으로 제80주년 중국 전승절 열병식 및 환영 리셉션 오찬에 참석한 우 의장이 이날 열병식을 참관하기 전 김 위원장을 만나 수인사를 했다고 밝혔다.의장실은 다만 두 사람이 어떤 대화를 나눴는지 구체적 내용은 밝히지 않았다.우 의장은 지난 2018년 4월 27일 판문점 평화의집에서 열린 남북정상 회담 환영만찬에서 김 위원장과 만난 적 있다. 이산가족인 우 의장은 당시 김 위원장에게 북한에 있는 가족 이야기를 했고, 김 위원장은 "아픔을 달래기 위해 최선을 다하겠다"라고 답했다.우 의장은 시진핑 중국 국가주석에게는 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC ) 회의 참석을 요청했다. 푸틴 대통령에게는 러시아에서 활동 중인 130여 곳 우리 기업에 관심을 가져줄 것을 요청했다.의장실은 "푸틴 대통령은 남북 관계와 한반도 문제에 각별한 관심을 표명했다"라면서 "우 의장에게 '남북관계를 어떻게 보고 있는지, 북러 정상회담 기회에 김 위원장에게 어떤 메시지를 전해주면 좋겠는지'를 물었다"라고 설명했다.이에 우 의장은 "남북이 평화와 번영의 시대를 열어나가기를 희망한다"면서 "여러 어려운 상황에서도 한반도에 평화를 정착시켜 나가는 일이 지금 매우 중요하며, 이를 위해 노력하겠다"고 강조했다고 의장실은 전했다.우 의장은 오는 4일 자오러지 중국 전국인민대표대회 상무위원장과 면담하고, 오후에는 중국의 경제·과학기술·미래산업을 담당하고 있는 딩쉐샹 부총리와 만날 예정이다.