휴대전화를 울리는 '실종·재난' 문자, 미세먼지알리미로 본다

큰사진보기 ▲기상청에서 발송한 긴급 재난 문자. 링크를 클릭하도록 하고 있다. ⓒ 긴급재난문자 갈무리 관련사진보기

시민들의 휴대전화에 수시로 울리는 '치매노인·아동의 실종사건'이나 '각종 재난 발생' 문자. 이들 알림 문자는 링크를 포함하여 누르도록(클릭) 안내하는 방식이 주로 사용되고 있다.하지만 최근 스미싱(악성코드 설치 후 개인정보를 탈취하는 수법) 등 사이버 범죄에 대한 우려로 링크를 눌러보는 빈도가 낮아 효과적인 정보 전달에 한계가 있다는 지적이 있다.이에 울산시설공단에서 기존 미세먼지 농도를 표시하던 디지털 안내기 미세먼지알리미를 재난안전문자와 연계해 실시간 재난 문자 정보를 시각적으로 표출하는 시스템을 자체 개발해 주목된다.공단이 직원 아이디어와 지역업체 기술을 접목해 시민들에게 보다 효과적으로 실종과 재난 상황을 알릴 수 있도록 한 전국 최초 ICT 기반의 '미세먼지알리미 연계 재난안전문자 송출 시스템'은 1일부터 시범 운영에 들어갔다개발된 재난문자 시각화 시스템은 미세먼지 농도 표출 외에도 실종자의 인상착의(사진 포함), 사건 발생 위치, 신고번호 등의 주요 정보를 추가적으로 직접 제공할 수 있다.시민들에게 휴대전화로 알리는 방법 외에도 시내버스 내부 광고판, 공공장소 전광판 등 다양한 디지털 표출장치에도 쉽게 적용이 가능해 실종자에 대한 시민 제보와 협조가 기대된다.울산시설공단에 따르면 이번 시스템은 울산지역 중소기업 ㈜노아엘이디와 공단의 협업으로 개발됐다. 재난 문자 수신과 자동 연동되는 송출 시스템을 탑재해 빠르고 정확한 정보 전달이 가능하다.울산시설공단 관계자는 "이번 시스템 개발은 스마트 기술을 활용해 시민들의 재난정보 접근성을 높이기 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 지역 기업과의 지속적인 협업을 통해 공공서비스의 혁신과 품질 향상에 앞장서겠다"고 말했다.한편 울산시설공단은 현재 해당 시스템을 울산종합운동장 미세먼지알리미를 통해 시범 운영 중이며, 향후 공단이 관리하는 주요 시설에 확대 설치할 예정이다.