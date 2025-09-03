[합천] 정규연-김보영 부부, '이달의 새농민상' 수상

큰사진보기 ▲합천농협 정규연.김보영 부부, 이달의 새농민상 수상 ⓒ 합천농협 관련사진보기

경남 합천에서 40년간 농사를 지어 온 부부가 '이달의 새농민상'를 수상했다.합천농업협동조합(조합장 나상정)은 정규연(59)‧김보영(50) 부부가 농협중앙회(회장 강호동)로부터 '9월 이달의 새농민상'을 수상했다고 3일 밝혔다.이들 부부는 합천 대양면 안금리에 살며, 정규연 한볕친환경원예농장 대표는 대양면주민자치회장을 맡고 있으며, 김보영 대양면친환경문화센터위원장으로 있다.이날 농협중앙회 강당에서 열린 시상식에는 합천농협 나상정 조합장, 이수현 지도팀장과 조성수 한국새농민중앙감사도 참석해 축하했다. 조 감사는 딸기재배로 1994년도 새농민상을 수상하기도 했다.정규연 대표는 옛 진주산업대(현 경상국립대) 축산과, 김보영 위원장은 국립경상대 중문학과를 나온 학사부부다. 이들은 1986년부터 고향에서 40년간 농업에 종사해 오고 있다.이들은 현재 친환경 토마토 2000평, 딸기 2000평, 마늘 1만평, 한우 50여 마리, 벼농사 등 기타 1만 4000평 등의 농작물을 재배해 연간 6억 9000여만원의 소득을 올리고 있다.정규연‧김보영 부부는 농업을 천직으로 알고 각종 봉사‧지역단체 행사에도 솔선수범해 참여하고 있다.정 대표는 2015년 한볕친환경원예영농조합법인을 설립해 토마토, 딸기, 마늘, 양파를 친환경으로 재배해 대도시 소비자들과 직거래를 해오고 있다.또 이들 부부는 농협 무인헬기를 이용한 공동방제와 트랙터, 콤바인 등을 이용하여 파종부터 수확까지 기계화된 농작업을 해오고 있다.정규연‧김보영 부부는 그동안 각종 공로를 인정받아 경남도지사와 합천군수 표창, 감사패를 받기도 했다.