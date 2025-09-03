정보사 군인 "'선관위 직원 체포 후 환복 준비' 지시도 받았다"

큰사진보기 ▲노상원 전 국군정보사령관, 검찰로 송치'12·3 비상계엄' 기획에 관여한 혐의로 구속된 노상원 전 국군정보사령관이 2024년 12월 24일 오전 서울 은평구 서울서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 오승환 검사 "증인이 소속된 조의 임무는 무엇이었나."

- 정보사 김아무개씨 "'선관위에 도착하게 되면 당직실 또는 방송실을 장악해서 아침에 방송할 수 있게끔 방송할 수 있는 방법을 확인해서 인지하고 있어라. 이후에 확보된 인원들을 김모 대령한테 이동시킬 때 합류해라'였다."

- 오승환 검사 "그리고 황모 소령 등이 소속된 조의 임무는 기억하는가."

- 정보사 김아무개씨 "선관위에서 확보된 인원들을 김 대령이 1차적으로 면담을 실시하고, 이후 B1벙커로 이동할 계획이었는데, 벙커로 먼저 가서 거기 시설 확인이라든가 확보된 인원들을 수용할 수 있는 공간, 회의실 등, 그리고 인원들의 복장을 환복시킬 수 있는 전투복을 확보하라고 했다."

AD

12.3 비상계엄 당시 중앙선거관리위원회로 출동한 정보사령부 요원들이 선관위 직원들을 체포해 수도방위사령부 벙커로 호송한 뒤 갈아 입힐 전투복도 준비하라는 명령까지 받았던 것으로 드러났다. '꼼꼼한 지시' 뒤에는 민간인에 불과했던 노상원 전 정보사령관이 있었다.3일 서울중앙지방법원 형사합의21부(재판장 이현복 부장판사) 심리로 열린 노 전 사령관 개인정보보호법 등 위반사건 3차 공판에는 정보사 소속 군인 김아무개씨가 나왔다. 그는 공작관으로 신분 자체가 군사 기밀이기 때문에 성만 공개하고, 차폐막으로 방청석과 분리된 채로 증인 신문을 받았다. 김씨는 12.3 비상계엄 당일 소집명령을 받았을 때부터 "본사 참모부 인원들을 뺀다는 자체가 특이 케이스"여서 의아했다고 회고했다.그날 오후 10시 27분경, 문상호 당시 정보사령관은 김씨를 포함해 대회의실에 모인 30여 명에게 '대통령이 비상계엄을 선포하셨다'며 김봉규·정성욱 대령이 구체적인 임무를 지시하도록 지휘했다. 대령들은 "부정선거와 관련해서 조사할 게 있다"라면서 30명 넘는 선관위 직원 명단을 불러주면서 '확보 대상'이라고 알려줬다. 이후 요원들은 크게 두 팀으로 나뉘었고, 김씨는 김 대령 지휘 하에 3인 1조로 세부 임무를 하달받았다.김씨는 '환복 대상자가 선관위 직원 맞는가'란 질문에도 "그렇게 이해했다"라고 말했다. 명령 자체에는 '체포'라는 단어가 있었는지 확실히 기억나진 않지만, "당시 상황으로선 (임무로 이해한 것이) 체포가 맞는 것 같다"고 했다. 그는 "저희가 아무래도 하는 임무가 공작 업무다 보니까 (체포대상인 선관위 직원들은) 간첩 관련된 인원들인 줄 알고 있었다"라고 진술했다. 다른 팀에서 신발주머니, 안대, 케이블타이 등 장비를 점검하는 장면도 목격했다고 덧붙였다.김씨 등 정보사 요원들이 받은 명령은 노상원 전 정보사령관이 지난해 11월 9일 김봉규 대령을 만났을 때 건넨 문건에 기초한 내용이었다. 김 대령은 8월 27일 2차 공판에서 "정 대령과 제가 중앙선관위에 가서 해야 할 일이 나눠서 돼있었다"며 "(저희 팀은) 조를 나눠서 몇 가지 하는 게 있었는데, 사무공간을 확보하고 홈페이지에 신고센터를 운영하는 것, 직원 명부를 확인하는 것, 방송을 통해서 직원들이 동요하지 않고 (군이) 협조받을 수 있게 하는 것이었다"라고 증언했다.노 전 사령관은 계엄 전 두 대령에게 각각 정보사 요원의 성명과 계급, 임관연도, 학력, 출신지역 등이 담긴 명단 초안도 요구했다. 김씨는 그렇게 선발된 인물이었다. 하지만 공작관들은 연락망 자체가 군사비밀이며 실명, 출신지역 등도 비공개사항이다. 3일 김씨는 법정에서 "(정보사 요원의 정보는) 제한된 인원에 한해서 공개, 확인가능하고 본사 내에서도 저희는 다 이름 자체가 '김빵빵'으로 나오기 때문에 실명 확인이 제한될 것"이라고 설명했다.