사과 거부 나경원 "법사위 초선, 행동대장처럼 고성·비아냥"

▲법사위서 충돌한 나경원-추미애추미애 국회 법제사법위원장이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원의 의사진행발언 신청을 들어주지 않자, 나 의원을 비롯한 국민의힘 의원들이 위원장석으로 나와 항의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기