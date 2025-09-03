사과 거부 나경원 "법사위 초선, 행동대장처럼 고성·비아냥"

"초선의원들이 행동대장처럼 고성과 비아냥으로 격을 낮추고 희화화한다."
나경원 국민의힘 국회의원이 재차 국회 법제사법위원회 소속 범여권 초선의원들을 비난하고 나섰다. 전날(2일) 국회 법사위에서 일었던 이른바 '초선 비하' 논란에 사과하지 않겠다는 뜻을 분명히 한 셈이다.
앞서 나경원 의원은 새롭게 국회 법사위 국민의힘 간사직을 수락하고 처음으로 상임위원회 전체회의에 참석했다. 그러나 추미애 법사위원장이 국민의힘의 요청에도 불구하고 간사 선임의 건을 상정하지 않고, 검찰개혁 공청회 계획서 채택의 건과 서류제출 요구의 건 표결을 강행하자 충돌이 일었다. 나 의원이 "초선은 가만히 앉아 있어"라고 한 발언에 회의장은 그야말로 아수라장이 됐다(관련 기사: 나경원 "초선은 가만 앉아있어"에 박지원 "나빠루"... 난장판 법사위
).
나경원 "북한식 민주당 인민회의, 돌격대장 되어야 출세하는 교훈 얻었나?"
나경원 의원을 향한 비판 여론이 거센 가운데, 나 의원은 3일 오후 본인의 페이스북에 "추미애 법사위의 무례함과 무질서함에 할 말을 잃는다"라며 "추미애 법사위는 나경원 간사 선임 안건을 독단적으로 제외했다. 의사일정도 일방 통보했다"라고 날을 세웠다.
그는 "게다가 법사위 소위위원도 일방적으로 배치했다. 합의는커녕 어떠한 협의도 없었다"라며 "국회법, 오랜 국회의 역사와 관례, 의회 민주주의를 짓밟는 민주당의 만행이 계속되고 있다"라고 비난했다.
나 의원은 의사진행발언권을 추미애 위원장이 차별적으로 부여한 점을 꼬집으며 "이게 국회인가? 북한식 민주당 인민회의인가?"라고 따져 물었다. "위원장과 양당 간사 간의 협의로 상임위 운영을 해야 함에도, 민주당은 조폭식 일방 회의 진행을 한다"라며 "독재적 국회 운영은 전례없던 일"이라고도 강조했다.
특히 "이미 그들은 국회 회의를 빙자하지만, 이미 답을 정해놓고 야당을 들러리 세우고 모욕준다"라며 "간사 간 협의해야 함에도, 법사위 초선의원들이 행동대장처럼 고성과 비아냥으로 야당 의원들의 격을 낮추고 희화화한다"라고 직격했다.
이어 "민주당 권력 정점에 맹목적 충성하는 돌격대장이 돼야 출세하고 죄지어도 감방에서 나올 수 있다는 교훈을 얻어서일까"라고 비아냥거렸다. "윤리위 제소? 어디다 덮어씌우고 있나?"라며 "합의와 협의, 국회법의 기본정신, 국회 운영의 관행과 역사에 대해 제대로 알라고 한 것을 또 악의적으로 왜곡하고 있나?"라고도 따져 물었다. 본인의 '초선 비하' 발언은 '제대로 알라고 한 것'이라는 취지이다.
그는 "무고한 야당 의원들에게 범죄 누명을 씌우고 비난하는 기가 막힌 촌극"이라며 "윤리위에 제소돼야 할 사람은 따로 있다"라고 목소리를 높였다. "야당 간사 선임을 방해하고, 야당 의원 발언권을 박탈하고, 편파·독단 회의 운영을 강행하며 국회법을 짓밟는 추미애 법사위원장"과 "내란 선동과 거짓 프레임으로 국민을 속이고, 야당을 모욕하며 국회를 유린하는 극단적 민주당 의원들"이라는 주장이었다.
이성윤 "나경원, 법조로는 저한테 후보" 김상욱 "다선 의원으로서 좋은 모범됐나?"
나경원 의원이 이처럼 SNS에 법사위 관련 글을 올린 것은 앞서 자정이 조금 넘어 게시한 글에 이어 두 번째였다. 앞선 글에서도 나 의원은 "19년 만에 다시 찾은 법사위는 추미애 위원장의 독단적 운영으로 말 그대로 전쟁터였다"라며 "법사위의 상황은 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 끔찍했다"라고 비난했다. "회의 운영은 더욱 기괴했다"라며 "사실상 야당의 입을 틀어막은 것"이라고도 강조했다.
나 의원이 연달아 민주당의 법사위 운영 행태를 지적하며 본인의 '초선 비하' 논란에 대한 사과를 거부하는 가운데, 그를 향한 비판 목소리도 고조되고 있다(관련 기사: "초선 앉아" 나경원 향해 정청래 "빠루 재판은?"
).
더불어민주당 초선 의원들은 이날 '나경원 의원 초선의원 비하발언 규탄 긴급 기자회견'을 열었다. 현장에서 나 의원으로부터 공격받은 당사자 중 한 명인 이성윤 의원은 기자들에게 "나경원 의원은 법조로는 저한테 후배"라며 "적어도 법조적으로 보면 제가 경력으로 보나 또 적어도 지식으로 보나 저 나경원 의원한테 밀리지는 않는다"라고 꼬집었다.
그는 "5선 의원이 초선 의원보다 5배를 더 잘 아는 것인지, 5선이면 초선보다 도덕성이 더 높은 것인지, 저는 그 말의 저의를 의심하지 않을 수 없다"라며 "우리 민주당에서는 나이와 상관없이, 초선에 상관없이 많은 전문가가 나와 있기 때문에 '초선이면 뭐 해라' 이런 말은 나오지 않는다"라고 강조했다. "국민의힘은 그런 분위기가 있었나 보다"라고도 직격했다.
이날 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연한 김상욱 의원은 "국회가 왜 있는지 국회의원의 의무와 사명, 역할이 무엇인지에 대해서 나경원 의원께서 잘 모르고 계신 건가?"하고 의문을 제기했다.
국민의힘에서 민주당으로 당적을 옮긴 그는 "그러면 다선 국회의원으로서 과연 나경원 의원은 헌법을 수호했는가? 다선 의원으로서 초선 의원들에게 좋은 표본과 모범을 보여왔는가? 과연 그런 말을 할 자격이 있는가? 과연 계엄을 해제할 때 또 잘못된 대통령을 탄핵을 할 때에 나경원은 어디에 있었는가? 국민 앞에 부끄럽지 않은가"라고 되물었다. "참 부끄러운 일"이라며 "그런 말을 공식 석상에서 공공연하게 하고 있다는 것에서 과연 이분이 민주주의에 대한 기본적인 개념이 있는지 많은 의구심이 들었다"라는 비판이었다.