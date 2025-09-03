"양국 발전에 도움" 트럼프 방문에 힘 쏟는 울산 정치권

큰사진보기 ▲더불어민주당 김상욱 의원(오른쪽)이 2일 국회 의원회관에서 주한미국대사관 장민 정무공사참사관, 개리 섀퍼 참사관, 김동규 정무보좌관을 면담하며 트럼프 대통령의 울산 동구 조선소 방문을요청하고 있다. ⓒ 김상욱 관련사진보기

오는 2025년 10월 31일부터 11월 1일까지 경북 경주에서 개최되는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 미국 대통령 트럼프가 참석할 것으로 예상되면서 조선업의 도시 울산에서 트럼프의 동구 조선소 방문 성사를 위해 여야가 힘을 쏟는 분위기다.트럼프 대통령의 울산 동구 방문이 이 지역 주력 조선산업의 국제적 위상 강화와 한·미 산업 협력 확대로 인한 선박 수주, 나아가 정부와 기업의 적극적인 투자로 이어질 수 있다는 판단 때문으로 지난 2일 울산 동구의회가 '트럼프 대통령 아시아태평양경제협력체(APEC) 방한 시 울산 동구 조선소 방문 요청 결의안'을 의원 만장일치로 채택했다.이어 울산 남구갑이 지역구인 더불어민주당 김상욱 의원이 2일 국회 의원회관에서 주한미국대사관 장민 정무공사참사관, 개리 섀퍼 참사관, 김동규 정무보좌관을 면담하고, 한·미관계와 주요 외교 현안에 대해 의견을 교환하면서 트럼프 대통령의 울산 동구 소재 HD현대중공업 방문을 요청했다.김상욱 의원은 "MASGA(미국 조선업 부활)프로젝트가 한국과 미국의 경제발전에 큰 도움이 되기를 바란다"며 "10월 경주 APEC 정상회담 기간 트럼프 대통령께서 울산 HD현대중공업에 방문해 주시길 요청드린다"고 말했다.김상욱 의원은 "2025년은 한반도를 둘러싼 지정학적 변화가 큰 시기이자, 대한민국에게도 매우 중요한 시기다. 흔들림없는 한미동맹을 토대로 양국이 굳건한 한반도·동북아 안보태세를 유지하고, 경제적 번영을 이룰 수 있도록, 외교통일위원회 위원으로서 최선을 다하겠다"고 강조하며 이같이 요청했다.울산에서 트럼프 대통령의 방문 요청이 시작된 건 트럼프 대통령이 지난 3월 4일 미국 의회 연설에서 "한국과 일본이 알래스카 천연가스 파이프라인 프로젝트에 깊은 관심을 보이고 있다"며 "이 대규모 프로젝트가 미국 에너지 산업의 미래를 바꿀 것"이라고 언급한 것이 기화점이 됐다.그후 한 달 뒤인 4월 8일 울산 동구 지역구 김태선 의원이 국회에서 "트럼프 대통령이 우리 산업 가운데 특히 관심을 보였던 분야가 조선업"이라며 HD현대중공업 산업시찰을 제안한 후 물밑 활동을 하고 있고 울산 남구갑이 지역구인 김상욱 의원도 트럼프의 울산 방문 활동에 가세했다.김태선 의원은 당시 APEC 정상회의를 준비하는 강인선 외교부 제2차관에게 "(울산 동구의)HD현대중공업은 세계 최고 수준의 극지용 쇄빙선 건조 기술을 보유한 기업으로, 미국의 북극 자원 개발 수요와도 맞닿아 있다. 트럼프 대통령의 방문이 성사된다면, 한국 조선 산업의 저력을 세계 무대에 각인시킬 수 있는 기회다"라고 요청했다.이에 강 차관은 "그렇게 준비하겠다"고 답했다. 김 의원은 현재 트럼프의 울산 동구 방문을 두고 외교부·산업부 등과 긴밀한 협의를 이어가는 것으로 알려졌다.