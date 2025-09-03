보내기를 망설였던 글, 쓰길 잘했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
늦은 저녁 휴대폰 벨이 울렸다. 일찌감치 잠자리에 들었기에 자다가 전화를 받았는데, 수화기 너머 들려온 목소리는 뜻밖에도 막내이모였다. "잘 지내냐?" 평소와 다름없는 인사말. 하지만 어딘가 상기된 기운이 묻어 있었다. 오랜만의 전화라 이런저런 이야기를 주고받다 이모는 "오마이뉴스에 네가 쓴 글 봤다" 특유의 무심한 듯 내뱉는 말이다. 순간 머릿속이 복잡해졌다.
바로 며칠 전, 막내이모에 대한 고마움을 담아 오마이뉴스에 기고한 글 '엄마도 귀한 딸이라는 걸 정작 딸이 몰랐네'인데 가족이나 가까운 지인들이 보라고 쓴 글은 아니었다. 말하자면, 그저 내 마음의 빚을 조용히 갚는 방식이었다. 이모에게 직접 하지 못한 말을, 활자로 대신 전한 셈이었다.
오마이뉴스 메인도 아니고 검색하지 않으면 쉽게 찾기 어려운 글이라 그 글을 보는 사람이 있다고는 생각지 않았다. 더구나 몇 년째 글을 써도 글을 보고 연락이 온 적은 누구도 없었다. 놀랍기도 하고 궁금해서 내가 "이모, 그런데 그 글은 어떻게 봤어?"라고 물었더니, 이모는 " 동료선생님이 말해줬어. 네이버 메인에 떠서 읽어봤더니 내용이 꼭 나 같더라는 거야 그러면서 보여주는데 맞더라고" 하는 것이다.
순간 믿기지 않았다. 오마이뉴스 메인에 올라간 것도 아닌 글이 어떻게 네이버 메인에... 스마트폰을 열어 확인해 보니 메인은 아니지만 정말로 그랬다. 13시간 전에 등록된 내기사가 '많이 본기사 랭킹 1위'에 자리 잡고 있었다. 작고 조용한 내 이야기가 많은 사람들의 눈에 닿아 있었다. 그 자리를 한참 바라봤다. 말로 설명할 수 없는 이상한 감정이 밀려왔다. 랭킹 1위보다 내가 있는 이 소도시에서 모르는 누군가가 오마이뉴스에 실린 내 글을 보고 있다는 사실에.
그날 밤, 이모와 한참을 통화했다. 고맙다는 말, 댓글이 더 감동이라는 말, 그리고 못다 한 감정들이 오갔다. 전하지 못했던 말이 돌아 돌아 그렇게 다시 이모에게 가 닿았다. 사실 이모가 직접 읽게 되리라고는 생각하지 못했다.
용기보다는 부끄러움이 앞서는 마음이었으니까. 쑥스러워하지 못했던 말, 이미 늦은 줄 알았던 고백, 미루다 잃어버릴 뻔했던 감정, 직접 꺼내기엔 지나버린 감정들을, 글로라도 남기고 싶었던 건데. 그런 점에서 글이란 것이 때론 말보다 먼저 도착하는 마음인지도 모르겠다. 글이 스스로도 예상하지 못한 길로 돌아 이모에게 도착했다는 그 사실 하나만으로도 글을 쓰길 잘했다는 생각이 들었다. 발행을 누르기까지 고민을 많이 한 글이었기에.
통화가 끝나고도 쉽게 잠들지 못했다. 낯선 감정이었다. 그저 마음 한편을 정리하려 쓴 글이었는데, 그렇게 많은 사람들의 눈에 닿고, 마음에 닿을 줄은 몰랐다. 가끔은, 내가 쓰는 글은 너무 작고 보잘 것 없어서, 누구의 눈에도 띄지 않을 거라고. 아무도 관심 없을 거라고 생각한 적이 있었다.
'내가 쓰는 글이 무슨 의미가 있을까?' '누가 이걸 읽기나 할까?' 하는 질문들을 하며 흔들릴 때가 있었는데, 글은 반드시 누군가에게 닿는다는 것을 알았다. 어쩌면 내가 전혀 예상하지 못한 방식으로, 전혀 예상하지 못한 사람에게 말이다. 글로써 이모에게 듣는 "고맙다" 라는 벅찬 감정의 말이 이렇게 기쁠줄 몰랐다.
오마이뉴스에는 수많은 시민기자들의 이야기가 실린다. 때로는 일상처럼 소소하고, 때로는 고백처럼 조용하다. 그중 금방 잊히는 글도 있지만 오랫동안 기억되는 글도 있다. 하지만 그런 모든 글들이 세상 구석구석을 적셔 나가고 어딘가에서 눈물을 훔치게 만들고, 다시 전화기를 들게 만들고 가만히 그 사람을 떠올리게 만든다는 걸 알게 된 이상 더 진심을 다해 글을 써야겠다는 다짐이다.
누구는 세상을 바꾸고 싶어서 쓰고, 누구는 내 안의 혼란을 정리하기 위해 쓴다. 어떤 이는 외로워서 쓰고, 어떤 이는 사랑해서 쓴다. 나에게 글쓰기란, '내가 살아 있음을 증명하는 일'이다. 내가 느낀 감정, 내가 본 장면, 내가 기억하는 사람들, 그 모든 것들을 글로 남기는 순간, 그들은 사라지지 않는다. 시간 속에 무너지지 않는다.
시간이 지나도 부끄럽지 않을 나의 감정을 남기고 내가 잊고 싶지 않았던 사람, 감사했지만 말하지 못했던 순간들, 마음속에서만 수없이 되뇌던 말. 그 모든 것을 하나씩 꺼내어 글로 남기는 일. 그렇게 써진 글이 비록 지금은 작고 보잘 것 없어 보여도, 언젠가 다시 꺼내보았을 때 그때의 내가 떳떳해질 수 있다면, 그것으로 충분하다.
사실 글을 쓰다 보면 글과 매일 싸우고 있다. '그만두자'는 포기와 '다시 시작하자'는 속삭임 사이에서. 그러나 이제는 "내 글은 언젠가, 어디선가, 누군가에게 도착한다"는 것을 믿어본다. 그리고 누가 뭐라고 해도 쓴다. 그 믿음 하나로 오늘도 또 한 줄을 쓴다. 누군가는 지금 막 잠자리에 들었을지도 모르고, 누군가는 버스에서 핸드폰을 넘기다 스쳐 볼지도 모른다.
분명한 건, 그 글이 누군가에게 위로가 되거나, 추억을 건드리거나, 고마움을 전할 수도 있고. 무엇보다 사람을 이어준다는 사실이다. 내 글이 다른 누군가의 삶에 조금이나마 기쁨과 울림을 줄 수 있다는 것. 그 자체로 충분한 이유다.
지금 이 글도 언젠가 다시 읽게 되는날, 그때도 오늘처럼 마음이 뜨거워지기를. 그리고 그때도 지금처럼 말할 수 있기를. 글을 쓰길 참 잘했다고.