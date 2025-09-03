전국 풍력발전기 통합 관리 두산윈드파워센터 문 열어

큰사진보기 ▲제주도 풍력발전기 전국통합 관제센터 '두산윈드파워센터' 개소. ⓒ 두산에너빌리티 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제주도 풍력발전기 전국통합 관제센터 '두산윈드파워센터' 개소. ⓒ 두산에너빌리티 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주도 풍력발전기 전국통합 관제센터 '두산윈드파워센터' 개소. ⓒ 두산에너빌리티 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주도 풍력발전기 전국통합 관제센터 '두산윈드파워센터' 개소. ⓒ 두산에너빌리티 관련사진보기

제주도에 전국 풍력발전기를 통합 관리할 수 있는 두산윈드파워센터(Wind Power Center, WPC)가 문을 열었다.두산에너빌리티는 제주시 오라동에 지상 2층, 연면적 150평 규모의 WPC를 구성해 3일 개소식을 열었다고 밝혔다.개소식에는 오영훈 제주특별자치도지사, 이상봉 제주특별자치도의회 의장, 김범식 한국에너지공단 신재생에너지센터 소장, 정연인 두산에너빌리티 부회장, 손승우 파워서비스BG장, 윤요한 마케팅부문장과 인근 지역주민들이 참석했다.두산에너빌리티는 "국내에 풍력발전기를 공급한 제조사 중 국내에 풍력발전기 원격 기술 지원을 위한 '통합 컨트롤타워'를 마련한 건 처음"이라고 했다.WPC는 두산에너빌리티가 운영‧유지보수 계약을 맺은 전국 모든 풍력발전기를 24시간 실시간 모니터링 및 제어하는 통합관제 센터다.이 회사는 "운영 이력과 축적 데이터를 기반으로 분석 기능을 갖춰 운용 시 문제를 조기에 탐지하고 고장을 최소화해 가동률을 높일 수 있다. 이를 통해 풍력발전기를 보다 안정적으로 운영하고 발전량도 늘릴 수 있다"라고 했다.정연인 부회장은 "국내 최초 해상풍력단지가 들어선 제주에 두산윈드파워센터를 개소하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로 우리의 바람으로 더 많은 에너지를 만들고, 그 과정에서 국내 풍력 생태계도 함께 성장할 수 있도록 기여하겠다"고 말했다.2005년부터 풍력사업을 시작한 두산에너빌리티는 현재까지 347.5MW 규모의 풍력발전기를 국내에 공급했고, 2017년 제주 탐라(30 MW), 2019년 전북 서남해(60 MW), 2025년 제주 한림(100 MW) 프로젝트에 해상풍력발전기를 공급하며 국내 해상풍력 최다 실적을 보유하고 있다.