경기 하남시, 신장전통시장 치매 친화 환경 조성

큰사진보기 ▲경기 하남시 신장전통시장이 치매 어르신에게 더 안전하고 친화적인 공간으로 변신했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

경기 하남시 신장전통시장이 치매 어르신에게 더 안전하고 친화적인 공간으로 변신했다.하남시는 신장1동을 치매안심마을로 지정하고 지역사회와 협력해 치매 친화적 환경 조성에 주력하고 있다. 그 구체적 실천으로 시는 9월 2일 신장전통시장 상인들을 대상으로 치매파트너 교육을 실시하고 치매안심가맹점 홍보 활동을 전개했다.'치매안심마을'은 치매 어르신과 가족이 불안이나 두려움 없이 생활할 수 있도록 지원하는 사회적 안전망을 구축하는 제도다. 하남시는 치매에 대한 올바른 이해와 따뜻한 배려 속에서 함께 살아가는 공동체를 조성하는 것을 목표로 사업을 추진 중이다.특히 전통시장은 어르신들의 이용 빈도가 높은 생활공간으로, 상인들의 역할이 치매 친화적 환경 조성에 중요한 비중을 차지한다. 이에 따라 이번 교육은 ▲치매 질환에 대한 이해 ▲치매파트너의 역할과 활동 ▲환자와의 의사소통 방법 등 실질적인 내용을 중심으로 진행됐다.교육에 참여한 상인들은 "답변을 재촉하지 않고 기다려드리기", "낯선 길에서 머뭇거리는 어르신께 먼저 다가가기"와 같은 구체적인 방법을 익히며, 작은 실천이 큰 힘이 될 수 있음을 공감했다.하남시는 2024년 기준 4303명에 달하는 추정 치매 어르신 인구에 대응하기 위해 '행복한 기억력 동행 치매파트너' 사업을 추진하고 있다. 치매파트너는 환자와 가족 곁을 지키며 치매 친화적 사회 분위기를 확산시키는 든든한 동반자로 자리매김하고 있다.아울러 시는 '치매안심가맹점' 제도를 활성화해 생활 공간 전반으로 치매 친화적 문화를 확산시키고 있다. 가맹점은 모든 종사자가 치매파트너 교육을 이수해야 지정된다.지정 후에는 ▲치매 인식 개선 활동 참여 ▲치매 정보 제공 ▲배회 어르신 임시 보호 및 경찰 연계 등 다양한 역할을 수행한다.이현재 하남시장은 "치매안심마을은 주민과 상인이 함께 만들어가는 따뜻한 공동체 정신의 결실"이라며 "앞으로도 지속적인 교육과 홍보를 통해 치매에 대한 편견을 줄이고, 환자와 가족이 존중받으며 생활할 수 있는 도시 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 치매파트너 교육 및 치매안심가맹점 신청 관련 문의는 하남시 치매안심센터에서 가능하다.