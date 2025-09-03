AD

큰사진보기 ▲수채캘리그라피나의 단골 힐링처, 배영길 신부님의 <기도를 그리다> 모조품 ⓒ 윤송미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 사교육걱정없는세상 블로그에도 실립니다.

Day-7아침 7시 반에 눈을 떴다. 창밖으로 초등학교가 보이는 우리집에서는 웬만한 늦잠에도 지각 걱정은 없다. 하지만 새 학기 목표였던 6시 기상은 개학 일주일만에 무너졌다. 아침 기도도 놓치고, EBS AI펭톡 영어 학습에 만족해야 했다.그마저도 순탄치 않았다. 담이가 펭톡을 하려는데, 솔이가 저도 하고 싶다고 했다. 알파벳만 겨우 아는 동생이 대신 하면 포인트와 점수가 달라지니, 담이는 자신이 로그인한 펭톡을 못하게 막느라 형제의 난이 일어났다. 학교 가기 전부터 시끄럽게 하고 싶지 않아 어르고 달랬지만, 몸이 천근 만근이다. 며칠간 잘 해왔다고 생각했는데, 늦잠 하나에 하루가 무너진 듯 마음이 주저 앉는다.아이의 공부를 돕겠다고 결심한 것은 아이와의 약속이자, 나와의 약속이었다. 하지만 매일 오후 5시부터 밤 9시까지, 밥을 준비하는 중에도 숙제를 확인하고 점검하는 일은 결코 쉽지 않다. 계속 신경을 곤두세워야 하고, 답답해도 기다려야 한다. 이건 단순한 부모의 '관심'이 아니라, 분명한 '노동'이다. 그만큼 이 한 달의 <엄마공부방> 연재 결심은, 나 스스로도 결판을 내겠다는 다짐이다.그런 요즘, 수채 캘리그라피는 숨구멍이다. 아이를 재운 뒤, 붓펜과 물감을 들고 잠시 여행을 한다. 달필의 문장과 색깔에 몰입하다 보면 잠시나마 수학이니 영어니 하는 것에서 벗어난다. 소소한 힐링이지만, 내일을 여는 힘을 얻는다.공부를 시키면서도 마음은 늘 흔들린다.잘 해내는 아이를 보면 기특하면서도, '이렇게까지 해야 하나?' 의문이 올라온다.학교 수업 시간에 배운 것을 그 자리에서 충분히 소화해 내는 아이들이 결국 공부로 길을 만들어 간다는 생각에는 변함이 없다. 그런데 내가 교사라서, 혹은 엄마의 불안과 욕심에 아이를 구기고 있는 건 아닐까 하는 것이다. 아이를 위해 접어두는 내 시간들이 훗날 '내가 너를 어떻게 키웠는데!' 옥죄는 빌미로 돌아올까 두렵기도 하다.오늘은 우연히 한 초등 교사를 만났다. 사교육에 많이 기대지 않고, 자녀의 학습 습관을 형성하고 어느 수준에 이르게 하는 것이 보통 수고로운 일이 아님을 함께 공감했다. "집에서 손 놓으시면 안 됩니다. 특히 수학은 익힘책만 풀면서 안심하면 안 돼요." 초등 교육과정이 전반적으로 체험 중심으로 옮겨간 데다, 특히 시골 학교는 학교 수업만으로는 부족하다는 말이 특히 마음에 남았다.말이 엄마 공부방이지 매일 4시간의 1:1 학습은 사실상 고액과외나 다름없다. 내 아이 과외하려고 휴직을 했나 싶기도 하다. 내 아이에게는 기회지만 부모가 감당할 수 있는 자원이 곧 교육 격차가 되는 현실을 생각하면 마음 한 켠이 시리다. 동시에 이 공백을 사교육으로 메우자면 감당할 수 없는 비용이 발생하고, 직접 하자니 퍽 버겁다.교육 뿐 아니라 모든 것이 공평하게, 아이들에게 똑같이 주어져야 한다는 것은 어불성설이다. 그래도 학교에서의 나는, 양질의 교육을 고루 채워주기 위해 노력해왔다. 그런데 잠시 학교 밖에 선 지금, 교육의 형평성이라는 말이 이렇게 무력하게 들렸을까 내 자리를 돌아보게 된다. 도심과 시골, 가정과 가정의 교육 격차가 점점 크게 들어와 눈도 마음도 따갑다. 아무리 고민을 해도 이 사회는 그 공백을 부모에게 메우라고 답하는 것 같아 서글프기도 하다., 아이와 함께 앉아 보내는 시간은 감사하고 행복하다. 아이의 학습이 채워지고, 대화가 깊어지는 보람도 있다. 하지만 아이가 잠든 후 헛헛한 밤도 피할 수 없다. 나는 검은 글씨로, 따뜻한 물감으로, 어쩌면 시름하는 내 한 켠을 칠하고 있었는지도 모르겠다. 내일 아침도 힘들겠지만, 이 밤도 물감에 나를 기대 버텨본다.엄마 공부방, 정말 아이를 위한 걸까. 불안한 부모를 달래기 위한 장치일까. 내일 아침도 이 흔들림에 쉽지 않을 것이다. 그래도 나는 또 일어나 아이 옆에 앉을 것이다.명백하지도 완전하지도 않지만 나의 손길과 학교의 배움이 함께 어우러져 우리 아이를 북돋아주길 바란다.