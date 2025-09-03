'김건희 특검 TF' 활동 김상욱 "국민 앞에 떳떳한 결과 내야"

큰사진보기 ▲지난 8월 28일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 더불어민주당 3대 특검 종합대응특별위원회의 한덕수 전 국무총리 구속영장 기각 관련 입장 발표 기자회견에 참석한 김상욱 의원 ⓒ 김상욱 의원실 관련사진보기

"그동안 검찰은 '셀프 수사'라는 비판을 받으며 국민적 의혹을 해소하지 못했다. 특검은 마지막 남은 진실의 통로이자 정의의 수단으로, 국민 앞에 떳떳하게 결과를 내야 한다."

내란 사태 이후 국민의힘에서 더불어민주당으로 옮긴 변호사 출신 김상욱 의원(울산 남구갑, 국회 외교통일위원회·예산결산특별위원회)이 3일 민주당이 구성한 '3대 특검 종합대응특별위원회'에 전격 합류하며 한 말이다.이날부터 김건희 특검 TF에서 활동하게 된 김상욱 의원은 "저 역시 김건희 특검 TF의 일원으로서 특검 활동이 차질 없이 진행되도록 제보센터 운영, 제도 보완, 법적 지원 등 모든 역할을 다하겠다"고 밝혔다.김 의원은 그간 자신이 공언한 발언들을 소환하며 김건희 특검 TF 활동에 임하는 자세를 밝혔다. 김 의원은 "저는 그동안 '권력의 최측근과 대통령 가족에 대한 수사는 성역이 없어야 하며, 법 앞의 평등을 실현하는 것이 민주주의 기본 원칙'임을 강조해왔다"고 밝혔다.또한 "'김건희 여사를 둘러싼 각종 의혹은 이미 국민적 신뢰를 잃은 검찰의 '셀프 면죄부'로는 해소될 수 없으며, 독립된 특검만이 진실을 규명할 수 있다고 지적해왔다'는 자신의 발언을 소환하며 자신의 활동 방향을 거듭 강조했다한편 민주당이 구성한 '3대 특검 종합대응특별위원회'는 김건희 여사 주가조작 및 허위 경력 의혹, 12·3 계엄령 등 내란 음모 의혹, 해병대원 사망 사건 등 이른바 3대 특검 수사를 종합적으로 지원하기 위해 꾸려졌다.또한 제보센터와 공익제보자 보호 시스템을 운영해 수사의 공정성과 신뢰성을 강화할 방침이다.