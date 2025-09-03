생일카페에 '배리어프리'는 없다

큰사진보기 ▲생일카페 표본 조사 결과30개의 무작위 표본을 통해 생일카페의 배리어프리 여부를 조사했다 ⓒ 쏘가리스튜디오 관련사진보기

큰사진보기 ▲은평구 '장벽없는 마을상점' 현황서울 은평구에서 제공하는 배리어프리 상점 현황이다. ⓒ 쏘가리스튜디오 관련사진보기

MZ세대의 새로운 문화 아이콘으로 떠오른 '생일카페'가 거리를 물들이고 있다. 생일을 기념하기 위한 과거 지하철 광고나 선물 보내기에서 벗어나, 팬들이 모여 굿즈를 나누고 사진을 찍으며 추억을 만드는 참여형 문화로 진화했다. 소셜 미디어를 통한 확산으로 아이돌뿐 아니라 웹툰, 게임 캐릭터 등 가상 인물까지 대상이 다양해지며 생일카페는 급속히 대중화됐다. 웬만한 팝업스토어보다 접근하기 쉽고, 특별한 굿즈를 받을 수 있어 Z세대 사이에서 인기를 끌고 있다.홍대와 합정 인근처럼 젊은이들이 모이는 핫플레이스에서 특히 인기다. 이곳에서 펼쳐지는 화려한 이벤트는 팬들의 열정을 대변하지만, 한편으로는 문제점을 안고 있다. 바로 무장벽, 이른바 배리어프리(Barrier-Free)의 부재다. 대부분의 생일카페가 '모두의 축제'가 아닌, 일부만 즐길 수 있는 공간인 것이다.2025년 개최된 생일 카페 30개를 무작위로 골라 표본 분석을 실시한 결과, 접근성 문제가 드러났다. 표본 중 총 18개 장소에서 이벤트가 진행됐지만, 배리어프리 기준을 충족한 곳은 단 3곳에 불과했다. 구체적으로 계단이 없는 곳은 2곳, 승강기가 있는 곳은 1곳뿐이었고, 나머지 15곳은 휠체어나 보행 불편자가 접근하기 어려운 구조였다.더 심각한 것은 3곳은 복층 구조에 승강기조차 없어 계단만 이용해야 했으며, 일부 1층 카페조차 별도의 경사로 없이 단차가 존재해 실질적 장벽이 됐다. 적은 표본이지만, 팬덤 문화의 인기와 반비례한 접근성 문제는 심각한 수준인 현실을 알 수 있다. 2025년 현재, 한국 사회 전반적으로 배리어프리 시설 확대에 대한 논의가 나오고 있는 상황이지만, 팬 이벤트 수준에서는 여전히 아쉬운 부분이 많다.생일카페가 주로 홍대·합정 지역에 집중되는 현상도 접근성 문제를 심화시키는 요인으로 꼽힌다. 이 지역은 젊은층 문화의 중심지이지만, 동시에 배리어프리 환경이 취약한 곳이기도 하다.합정역 일대 일부 상가들의 경우, 턱이 있어 장애인 진입이 제한적일 수 있다. 또, 일부 대형 시설조차 지하철 연결부에 계단만 있어 승강기 미작동 시 문제가 된다는 지적도 존재한다. 홍대 지역 역시 좁은 골목길과 불규칙한 도로 구조로 인해 인도가 좁고 불규칙해 휠체어 이동이 어려운 환경이다.2000년대 전후로 지어진 저층 건물들은 계단 중심 설계에 경사로도 거의 없는 경우가 많다. 팬들이 세련된 미감과 저렴한 대관비를 우선시하다 보니, 비교적 임대료가 저렴한 2층 이상의 장소를 택할 수밖에 없어 접근성은 고려 대상에서 밀려나고 있다.한편, 은평구는 '장벽없는 마을상점' 사업을 통해 2015년부터 민간 상점에 경사로, 손잡이, 자동문, 점자메뉴판 등을 설치하고 무장애 인증 상점 목록을 공개하고 있다. 은평구의 장벽없는 마을상점 사업은 장애인과 비장애인이 더불어 살기 좋은 지역을 만들기 위해 물리적·심리적 장벽을 제거하는 무장애 공간 조성 사업이다. 편의시설을 지원받은 상점에는 인증 마크를 제공하며, 마을소식지를 통해 지속적으로 소통하고 있다.반면 주로 생일카페가 열리는 홍대·합정이 위치한 마포구에서는 이런 상점별 접근성 정보가 공개되지 않고 있다. 마포구가 최근 '무(無)장애 편의시설' 지원 사업(홍잇인간)을 펼치고 있긴 하지만, 이는 아직 상업 골목 전체로 확대되지는 않고 있어 당장의 문제를 해결하기에는 부족함이 있다는 평이다또 마포구는 장애인복지시설 28곳의 현황 데이터는 공개하고 있지만, 일반 카페나 상점의 배리어프리 현황에 대한 정보는 찾아보기 어렵다. 이는 생일카페 주최자들이 접근성을 고려해 장소를 선택하기 어려운 환경을 만들고 있다.이러한 문제는 실제 팬들의 경험에서 더 생생하게 드러난다. 생일카페 직전 다리를 다쳐 목발을 짚게 된 A씨는 "친구가 (생일카페에) 먼저 갔다 와서 건물 3층에 있어 계단으로 쉽게 올라가기가 힘들다고 하더라"며 "미리 예약을 했지만 다리가 불편해 어쩔 수 없이 포기했다"고 털어놨다. 일시적 보행 불편자조차 배제되는 현실을 보여준다.평소 게임 '원신'을 좋아하는 유저 B씨는 어렸을 적 큰 부상으로 장애를 얻어 휠체어를 타고 다닌다. B씨는 "캐릭터를 좋아하는 마음은 누구나 똑같지만, 대부분의 생일카페는 휠체어가 들어갈 수 없는 장소에 있었다"며 "어떤 생일카페가 열린다고 해도 언제부턴가는 가봐야겠다는 생각도 접은 지 오래"라고 말했다.반대로 주최자 측 입장도 들어봤다. 생일카페를 주최해본 C씨는 "장애인 장벽에 대해서는 생각해본 적이 없다"고 솔직히 인정했다. C씨는 "다음 행사를 개최하게 된다면 휠체어나 거동이 불편하신 분도 올 수 있는 장소를 물색해보겠다"면서도 "적은 수요에 비해 더 많은 비용이 발생할 것이라는 우려가 있다"고 말했다. 또한 "생일카페에 적합한 대부분의 장소가 2층 이상의 위치에 있다보니 조건을 충족하는 장소를 찾기도 어려울 것"이라는 현실적 어려움을 토로했다.생일카페는 팬덤 문화의 활력을 상징하지만, 배리어프리의 부재는 '포용성의 사각지대'를 만들고 있다. 생일카페 문화가 진정한 의미의 '모두의 축제'가 되기 위해서는 접근성을 기본값으로 하는 인식 전환이 필요하다. 팬 커뮤니티에서는 장소 선택 시 계단 유무, 승강기, 경사로를 확인하는 체크리스트를 도입하고, 배리어프리 인증 카페를 우선으로 하는 문화가 자리잡아야 한다.온라인 병행 이벤트나 이른바 '통판(통신판매)'와 같은 굿즈 택배 서비스 같은 대안 제공도 필요하다. 일부 팬덤에서 시도하고 있는 '버추얼 생일카페' 같은 창의적 해결책도 도움이 될 수 있다.무엇보다 지자체 차원에서도 은평구의 '장벽없는 마을상점' 사업 같은 정책을 확산시키고, 마포구처럼 생일카페가 집중되는 지역에서도 민간 상점의 접근성 정보를 공개하는 것이 시급하다.팬덤 문화의 핵심은 '함께'라는 가치다. 생일카페가 일부 팬만의 전유물이 아닌, 진정 모든 팬이 참여할 수 있는 포용적 공간으로 발전하기 위해서는 접근성에 대한 근본적 인식 개선이 필요한 시점이다.