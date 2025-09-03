광주 북구, 금고 이자율 '광주·전남 지자체 중 1위'

큰사진보기 ▲광주광역시 북구청사. ⓒ 광주 북구청 관련사진보기

광주광역시 북구가 광주·전남 지자체 중에서 금고 이자율이 가장 높은 것으로 나타났다.광주 북구는 "더불어민주당 한병도 의원이 공개한 국정감사 자료에 따르면 2024년 광주 북구의 공적자금 금고 이자율은 5.07%로, 제주특별자치도와 인천 부평구에 이어 전국에서 세 번째로 높았다"고 3일 밝혔다.전국 지자체의 3분의 1에 해당하는 지역에서 기준금리(2.5%)보다 낮은 금리로 금고를 운영 중인 상황에서, 건전한 공적 자산 운용을 위한 철저한 분석의 결과가 광주와 전남지역 지자체 중 가장 높은 금고 이자율로 이어졌다고 분석했다.북구는 현재 약 2100억원 규모의 일반회계, 기금, 특별회계 예산을 70여 개의 계좌(공공예금, 정기예금, MMDA)에 나눠 예탁·운용하고 있다.지난 2022년부터 공적 자금 이자수익 증대 방안의 하나로 타 상품 대비 금리가 높고 수시 입출금이 가능한 기업 MMDA를 전략적으로 운용하기 시작했다.또한 2022년 11월 구 금고 업무 취급약정 시 이전 대비 상향된 수준의 금리 조건으로 약정을 체결했으며, 연중 자금 운영 계획 수립, 정기예금 기간별(단기·중기·장기) 예탁 등을 통해 공적자금 관리에 효율성을 높였다.이 같은 결과 북구는 2024년 일반·특별회계, 기금 등 총 64억 3000여만원의 공공예금 이자수익을 확보했으며, 이를 주민들의 복리증진에 재투입했다.문인 북구청장은 "주민들의 소중한 세금으로 조성된 공공자금을 건전하고 효율성 있게 관리하는 것은 단체장의 당연한 책무"라며 "앞으로도 다양한 공적자금 운용 방안을 마련해 구 재정에 안정성을 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 이재명 대통령은 지난달 13일 열린 나라 재정 절약간담회에서 지자체별 금고 이자율 편차가 크다는 사실을 보고 받은 뒤 "지방정부의 금고 선정과 이자율 문제를 전수조사해 공개할 수 있는지 검토하라"고 지시했다.