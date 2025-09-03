"입지 논쟁 격화" 여주시 신청사 이전 계획, 시민 단체 기자회견

큰사진보기 ▲‘여주시 신청사 비상대책위원회’는 3일 오전 10시 여주시청사 본관 앞에서 가업동 신청사 이전 계획의 중단과 시민 중심 대안 마련을 촉구하는 기자회견을 개최했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

'여주시 신청사 비상대책위원회'는 3일 오전 10시 여주시청사 본관 앞에서 가업동 신청사 이전 계획의 중단과 시민 중심 대안 마련을 촉구하는 기자회견을 개최했다.비대위는 "여주시 집행부가 추진 중인 신청사 이전이 절차적·정책적 정당성이 부족하다"며 "시민의 혈세를 낭비할 우려가 있다"고 주장했다. 이에 따라 현 청사와 여주초등학교 부지를 통합·확장하는 대안을 제시하며, 시민 공론화를 통한 투명한 비교 평가를 요구했다.비대위는 특히 신청사 이전의 명분이 부족하다고 지적했다. 시민 불만으로 지적된 주차 공간 부족(51.9%), 사무실 분리(45.0%), 시설 협소(32.2%) 문제는 여주초교 부지 매입 및 확장을 통해 충분히 해결 가능하다는 입장이다. 또한 현 청사의 입지에 대해 시민 절반 이상이 접근성과 교통, 경관, 예산 측면에서 장점을 인정하고 있음에도 이를 간과하고 있다고 주장했다.과거 여주초교를 역세권으로 이전시킨 전 여주시장이 교육청과의 매입 협의를 시도했으나 받아들여지지 않았던 점도 언급됐다. 현재는 매입 가능성이 확대된 만큼, 해당 부지를 활용한 대안 검토가 필요하다는 주장이다.공론화 과정의 절차적 하자도 주요 쟁점으로 제기됐다. 현 청사 부지를 제외한 채 후보지를 축소하고, 평가 기준이 불투명하게 설정되었다는 점에서 시민 공론화의 객관성과 정당성이 훼손되었다는 지적이다. 또한 도시 균형 발전 원칙을 위배하고, 시민주권을 훼손하는 결정이라는 비판도 이어졌다.비상대책위원회는 ▲ 신청사 이전 계획 즉각 중단 ▲현 청사 및 여주초교 확장안 공개 검토 및 비교 평가 ▲공론화 전 과정 자료 전면 공개 (평가 기준, 전문가 자문, 득점 근거 등) ▲타당성 및 예산 재평가, 재공론화 실시 ▲역세권 시민자산의 생산적 개발 및 수익 환원 전략 마련 등을 요구했다.이날 기자회견에는 이동욱 수석위원장을 비롯해 신재현·김용익 공동위원장, 이항진 전 여주시장이 참석해 입장을 밝혔다.이동욱 수석위원장은 "가업동 여주시청 이전은 혈세 낭비와 도시 공동화를 만드는 일이라 지금이라도 중단해야 한다"고 강조했다.신재현 공동위원장은 "여주초교와 함께하는 여주시청 건설이 여주시의 미래"라고 말했으며, 김용익 공동위원장은 "도심공동화를 멈추는 길은 여주초교와 함께 시청사를 건립하는 것"이라고 밝혔다.이항진 전 여주시장은 "시청사는 권력의 상징이 아니라 시민의 이익을 극대화하는 도구여야 한다"며 "졸속 이전을 멈추고, 현 청사와 여주초교 확장 대안을 투명하게 비교해야 한다"고 말했다.이에 여주시 측은 "여주초교 매입을 통한 신청사 추진 방안은 공문에 나와 있듯이 교육과 관련된 교육시설일 경우에만 매입이 가능하다. 신청사로 매입 및 활용이 어렵다"며 "초기 공론화 과정에서도 그러한 이유 때문에 제외된 것"이라고 반박했다.그러면서 "현 청사에 신청사 건립은 추가 비용 및 안전의 문제도 예상된다"며 "주변 보상비, 신청사 공사 시 이전 이주비 등의 비용증가와 주차장 확대를 위한 지하화 작업시 남한강 인근 지반에 위치의 특성상 안정성의 문제도 우려된다"고 강조했다.