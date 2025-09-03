오는 11일, 이 대통령 출범 100일 기자회견 열린다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 7월 3일 청와대 영빈관에서 '대통령의 30일, 언론이 묻고 국민에게 답하다' 기자회견을 하고 있다. [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 취임 100일을 맞아 오는 11일 두 번째 기자회견을 갖는다.이규연 대통령실 홍보소통수석은 3일 기자브리핑을 갖고 이같이 말했다. 지난 7월 3일 청와대 영빈관에서 첫 번째 기자회견을 연 지 꼭 70일 만이다.이 수석은 이날 회견이 민생경제, 정치외교안보, 사회문화 등 세 파트로 나뉘어 90분간 진행된다며, 내외신 기자 150여 명이 참가할 예정이라고 밝혔다.이 수석은 회견 주제는 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'이며, 이 대통령이 향후 성장을 위한 국정 방향을 설명할 것이라고 밝혔다.한편, 이 수석은 이날 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해, 두 번째 기자회견에서는 "지난번과 똑같이 약속대련, 즉 미리 질문과 답변을 (사전에) 조율하는 식으로는 안 할 생각"이라며 "질문하는 기자의 명함을 추첨하는 방식을 좀 더 심화, 성숙시키는 방식으로 바꿔볼 생각"이라고 말했다.구체적으로는 "지난번에 로컬(지역신문) 기자들이 많이 표집돼 이번에는 내셔널(중앙신문) 기자들과 균형이 맞게 고쳐볼까 한다"고 말했다. '지역기자, 중앙기자를 나눠서 추첨하는 거냐'는 질문에는 "그런 것도 있지만, 어느 한쪽이 너무 많이 나왔다 하면 대변인이 다른 쪽을 유도하기 위해 (그쪽에) 발언권을 줄 수도 있다"고 답했다.이는 첫 번째 기자회견에서 지역 기자들의 질문이 너무 많아 주요 현안에 대한 질문이 적었다는 지적에 따른 것으로 풀이된다.