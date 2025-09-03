"최교진 교육부장관 후보자 철학과 리더십 필요, 즉시 임명해야"

큰사진보기 ▲최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

<최교진 교육부 장관 후보자 임명 촉구 지지 성명서>

최교진 교육부 장관 후보자 인사청문회는 대한민국 사회가 직면한 교육 위기의 현실과, 이를 극복할 새로운 교육 리더십의 필요성을 다시금 확인하는 자리였습니다.

지금 우리나라 교육은 심각한 학령인구 감소, 돌봄과 학습의 불평등, 미래 사회를 대비한 교육 혁신의 지연 등 중대한 도전에 직면해 있습니다. 이러한 위기를 극복하기 위해서는 무엇보다도 지역과 학교, 학부모와 교사가 함께 협력할 수 있도록 이끌어 줄, 새로운 교육부 장관의 결단과 리더십이 절실합니다.

세종마을교육연구소는 아이들의 배움과 성장이 학교 울타리를 넘어 지역사회 전체와 연결될 때 비로소 온전해진다고 믿습니다. 그런 점에서 청문회를 통해 드러난 최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자의 철학과 비전은 대한민국 교육이 나아가야 할 방향과 맞닿아 있음을 분명히 확인할 수 있었습니다.

특히 세종시에서 이룩한 교육자치와 마을교육의 성과를 이제는 대한민국 전체로 확장해 나갈 수 있다는 가능성의 빛을 최교진 교육부 장관 후보자를 통해 보았습니다.

그동안 세종시는 전국 어디에서도 시도되지 않았던 교육 혁신의 실험장으로서, 미래 교육의 가능성을 보여주었습니다. 세종에서 시작된 교육 성과를 대한민국 전체로 확산시켜 교육의 공공성과 민주성을 지켜내고, 진정한 교육자치와 마을 교육을 통해 미래 세대를 위한 미래 교육을 전국으로 확산시키는 일이 시급하며, 이는 최교진 교육부 장관 후보자의 리더십을 통해서만 가능할 것입니다.

이에 세종마을교육연구소는 국회와 정부가 더 이상 교육 개혁을 지체하지 말고, 청문회를 통해 드러난 최교진 교육부 장관 후보자의 역량을 인정하여, 신속히 임명 절차를 마무리해 줄 것을 강력히 촉구합니다.

아이들의 미래는 더 이상 미룰 수 없습니다. 새로운 미래를 열어갈 최교진 교육부 장관 후보자의 조속한 임명을 통해 대한민국 교육이 다시 희망의 길로 나아가기를 간절히 바라는 바입니다.

2025년9월3일

세종마을교육연구소 소장 유우석

