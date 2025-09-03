"출산 장려하려 143억 프로포즈존을? 그 돈이면 100명 삶이 바뀐다"

큰사진보기 ▲대구장애인차별철폐연대는 3일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 활동지원서비스 확대와 특별교통수단 이용 대상자 범위 확대 등을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구장애인차별철폐연대가 3일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 가진 후 자신들의 요구사항을 담은 내용을 대구의 상징인 독수리상에 붙여놓았다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구지역 장애인단체들이 활동지원서비스 24시간 확대를 위한 예산 확보와 발달장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수단 확대를 촉구했다.대구지역 장애인단체와 진보정당 등 15개 단체로 구성된 대구장애인차별철폐연대는 3일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 장애인 권리 예산 확보를 위한 김정기 대구시장 권한대행과의 면담을 촉구했다.대구장차연은 장애인들의 일상생활을 지원하는 활동지원서비스와 관련해 대구시가 시비 추가지원제도를 도입한 이후 서비스 단가 인상 등 자연증가분이 있음에도 지난 5년간 예산 확보가 이루어지지 않았다고 주장했다.시비 추가지원제도는 대구시가 정부의 법정급여에 추가로 급여를 제공하는 제도로 지난 2006년 시범사업으로 도입한 후 2011년부터 시행해오고 있다. 하지만 지원대상자 기준이 현실과 맞지 않고 급여의 보장수준이 부족하다는 지적이다.법정 급여 대상자 수가 지난 2020년 4376명에서 2024년 6696명으로 증가했음에도 시비 추가지원제도를 이용할 수 있는 대상자 수는 같은 기간 1030명에서 983명으로 오히려 감소했다고 지적했다.또 대중교통을 이용하기 어려운 교통약자를 위한 장애인특별교통수단 역시 발달장애인의 접근은 여전히 제한되고 있다며 구조적으로 차별받고 있다는 주장도 펼쳤다.대구시가 확보하고 있는 특별교통수단의 법정 대수는 218대이지만 운전원 수는 215명에 불과해 1대에 1명의 운전원도 확보하지 못하고 있을 뿐 아니라 군위군이 대구로 편입되고 운행지역이 경북도와 경남까지도 확대되면서 장애인들의 대기시간이 길어지고 있다고 주장했다.그럼에도 대구시는 운영 효율화를 명목으로 이용 가능한 고령자의 기준을 대폭 조정해 장기요양 1등급에서 3등급 인정자만으로 한정하는가 하면 이용요금도 대폭 확대해 수요를 억제하고 있다는 것이다.대구장차연은 특별교통수단 50대 증차를 위한 5년 계획을 수립해 예산을 반영하고 특별교통수단의 운전원을 1대당 2.5명으로 늘릴 수 있는 방안을 마련할 것, 교통약자들의 특별교통수단 이용편의성 제고 방안 마련 등을 대구시에 요구했다.조민제 420장애인차별철폐 대구투쟁연대 집행위원장은 "대구시는 홍준표 시장이 떠난 이후에도 긴축 예산이라는 기조 안에서 장애인의 권리 보장 목소리를 여전히 짓밟고 있다"며 "대구시는 장기적인 검토를 하겠다는 입장만 되풀이하고 있다"고 비판했다.조 집행위원장은 "대구시가 예산이 없다고 하면서도 젊은 청춘 남녀의 결혼과 출산을 장려하겠다는 명목 하에 143억 원을 들여 프로포즈존을 설치한다고 한다"며 "프로포즈존이 없어 결혼을 못 하고 출산을 못하느냐"라고 따졌다.이어 "143억 원이면 100명이 넘는 중증장애인들의 삶이 바뀌고 그 가족들의 인생이 바뀐다"며 "지역사회에서 살아가는 시민으로서의 권리가 회복될 수 있도록 대구시는 장애인 관련 예산을 늘려야 한다"고 강조했다.대구장차연은 기자회견을 마친 후 대구시에 김정기 행정부시장과의 면담을 요청하는 요청서를 전달하고 대구시청 동인청사 앞과 독수리상 등에 자신들의 요구사항을 적은 스티커를 붙이는 퍼포먼스를 진행했다.