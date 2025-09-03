사이비종교 토론회서 "전광훈" 언급에 "목사님이 왜 이단?" 소란

큰사진보기 ▲국제유사종교대책연합 등이 주관하고 전국신천지피해자연대 등이 주최하는 '사이비종교 피해 사례 발표 및 규제법 제정을 위한 토론회'가 3일 오전 11시부터 서울 영등포구 국회의원회관 대회의실에서 열렸다. ⓒ 유지영 관련사진보기

"여러분도 잘 아시다시피 지금 특검 수사가 진행되는 중에 통일교, 전광훈, 그리고 신천지 등 이단 문제가 대두되고 있습니다."

"전광훈 목사님이 왜 이단이에요?", "지금 그런 말할 때가 아니잖아요?", "정치적인 얘기 그만하세요!", "간단하게 말하세요!"

사이비종교 규제법 제정을 위해 국회에 한마음으로 모인 이들이 현장에서 뜻밖의 갈등을 빚었다. 한 참석자가 통일교, 신천지와 함께 "전광훈"을 언급하자 갑자기 일부에서 "전광훈 목사님이 왜 이단이냐"라고 항의한 것이다. 몇몇은 이를 "정치적인 이야기"로 치부하며 목소리를 높이기도 했다.이 일이 벌어진 현장은 3일 오전 서울 영등포구 국회 의원회관 대회의실에서 열린 '사이비종교 피해 사례 발표 및 규제법 제정을 위한 토론회' 자리였다. 하나님의교회, 신천지, JMS, 구원파, 통일교 관련 피해 사례가 발표됐으며 참석자들 모두 사이비종교를 규탄하는 피켓을 든 채 한목소리로 구호를 외쳤다.갑작스러운 소란은 최성춘 더불어민주당 인천혁신회의 상임대표의 발언 중 발생했다. 토론회 중간 발언권을 얻은 최 대표는 "(이재명 대표가 경기도지사 시절 코로나19가 유행했을 때) 신천지 본부를 행정대집행을 통해 바로잡은 적이 있다"며 "지금 특검 수사가 진행되는 중에 통일교, 전광훈 그리고 신천지 등 이단 문제가 대두되고 있습니다"라고 말했다.그러자 참석자 중 일부가 "전광훈 목사님이 왜 이단이냐"라며 항의했다. 고성이 이어지자 최 대표는 "그저 문제가 있었다는 점을 말씀드리는 것이다. 앞으로 우리나라에서 사이비종교가 근절될 수 있도록 여러분과 함께하겠다"라고 황급히 발언을 마무리하고 연단에서 내려갔다.대한예수교장로회 고신교단은 지난 2021년 총회를 통해 '전광훈 목사에게 이단성이 있으므로 그의 교류 및 참여를 금지한다'고 발표한 바 있다. 한기총과 몇몇 교단은 혼선을 빚고 있긴 하나 이단성 관련 논의를 진행하기도 했다. 전 목사는 "하나님 까불면 나한테 죽어" 등 집회에서 과격한 발언을 이어가 교계 내부에서도 비판받은 바 있다.이날 토론회는 전국신천지피해연대 등이 주최하고 국제유사종교대책연합 등이 주관해 열렸으며 사이비종교 피해자와 기독교 교인 530여 명이 참석했다.신천지에 30년간 속해 있었던 공희숙씨는 내부 성폭력 사건을 언급하며 공소 시효를 사이비종교 탈퇴 후부터 계산하게끔 법을 개정해 달라고 요청했다. 그는 "(사이비종교와) 정치권의 유착 및 내부 통제로 인해 (교인들이) 정상적인 판단과 올바른 신앙·일상 생활을 할 수 없는 구조에 놓여 있다"라며 "종교와 정치의 분리를 철저히 실행해 종교가 정치에 이용되지 않도록 제도적 장치를 마련해달라"라고 주문했다.JMS 피해자라고 밝힌 장기천씨는 현재 두 딸이 JMS에 소속돼 가정이 파괴됐다고 증언했다. 장씨는 국회의원들과 이재명 대통령을 향해 "사이비종교 규제법을 제정해 피해자들을 구해주시기를 바란다"라고 호소했다. 과거 통일교 신도였던 한 일본 여성은 토론회 측에 편지를 보내왔는데 그는 "통일교 신자였다는 이유로 부모님과의 단절이 지금까지 계속되고 있다"라고 전했다.진용식 국제유사종교대책연합 이사장은 "우리 사회는 이미 수많은 사이비종교로 심각한 피해를 겪어왔다"라면서 "고양시, 과천시, 가평군, 나주시, 목포시 등지에서는 신천지 건물의 용도 변경을 둘러싸고 지역 사회와 지자체가 갈등을 겪고 있으며 검찰·경찰과 정치권에까지 영향을 미쳤다는 의혹은 어제, 오늘 일이 아니"라고 지적했다. 이어 "사이비종교는 단순한 종교 문제가 아니라 국민의 생명과 인권, 공동체의 안전, 국가의 품격과 정치의 신뢰를 위협하는 시민사회 법률 공백의 시급한 문제"라고 밝혔다.서영국 국제유사종교대책연합 상임대표는 "사이비종교로 인한 피해 실태를 국가가 직접 조사하고 대응할 수 있도록 대통령 비서실 산하에 독립적인 조사 대응위원회를 설치해야 한다"라며 "이 위원회는 피해 사례를 체계적으로 수집하고 분석하며 관련 단체의 활동을 감시하고 국민에게 경고할 수 있는 권한을 가져야 한다"라고 제안했다.이어 "사이비종교 피해자들이 안전하게 도움을 받을 수 있도록 상담, 법률, 의료, 수사까지 연계되는 통합 지원 시스템을 마련해야 한다"라며 "단체가 자행하는 심리적 지배, 강제 헌금, 감금, 가족 해체 등 인권 침해 행위에 대해 명확한 법적 기준을 마련하고 형사 처벌이 가능하도록 법률이 정비돼야 한다"라고 강조했다.장헌일 한국공공정책개발위원회 위원장은 "종교의 자유가 있지만 국가 안전 보장, 공공 복지를 위해서는 헌법에 근거해 종교의 자유를 제한할 수 있다는 조항이 있다"라며 "(규제법에) 교리 문제가 아닌 피해 행위가 중심이 된 규제 조항을 만들어야 한다"라고 제안했다.국회조찬기도회장인 송기헌 더불어민주당 의원은 "종교라는 이름으로 범죄를 저지르고 가정을 파괴하는 등 물의를 빚는 일이 반복해서 일어나고 있다"라면서 "(국회에서) 깊이 논의해 피해자들이 실질적으로 문제가 해결됐다고 느낄 수 있도록 적극 노력하겠다"라고 말했다. 같은 당 양부남 의원도 "사이비 종교는 개인의 범죄보다 피해 정도가 크지만 처벌하기가 쉽지 않아 무엇을 이단으로 삼아야 하는지 기준이 설정될 필요가 있다"라고 지적했다.