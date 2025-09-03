메뉴 건너뛰기

'2026여수세계섬박람회 D-365 행사' 참여 이벤트 개최

문화

광주전라

25.09.03 14:52최종 업데이트 25.09.03 15:08

'2026여수세계섬박람회 D-365 행사' 참여 이벤트 개최

인증 사진 찍어 개인 SNS 게재…추첨 통해 다양한 모바일 기프티콘 제공

2026여수세계섬박람회 조직위원회는 섬박람회 D-365를 맞아 9월 5일부터 11일까지 7일간 D-365기념행사 참석 인증 이벤트를 추진할 예정이다.
2026여수세계섬박람회 조직위원회는 섬박람회 D-365를 맞아 9월 5일부터 11일까지 7일간 D-365기념행사 참석 인증 이벤트를 추진할 예정이다. ⓒ 2026여수세계섬박람회 조직위원회

(재)2026여수세계섬박람회 조직위원회가 'D-365 기념행사'의 참석자를 대상으로 참여 인증 이벤트를 개최한다.

조직위는 다음 달 5일 열리는 행사에서 '섬박람회 D-365 순간을 공유해요'라는 슬로건으로 기념 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

참여는 D-365 기념행사에 참석해 인증 사진을 찍고, 개인 SNS에 필수 해시태그와 함께 게시 후 설문폼을 통해 응모하면 된다.

조직위는 참여자 중 총 400명을 무작위로 추첨해 치킨, 아이스크림 등 모바일 기프티콘을 제공할 예정이다.

응모 기간은 행사 당일부터 11일까지 7일간이며, 이벤트 참여 방법과 자세한 사항은 2026여수세계섬박람회 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

조직위 김종기 사무총장은 "세계 최초 '섬' 박람회가 성공개최 될 수 있도록 이번 D-365 기념행사를 계기로 국민 여러분의 적극적인 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.

한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'란 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 돌산 진모지구, 개도, 금오도, 여수세계박람회장등 전라남도 여수시 일원에서 열릴 정이다.

#2026세계섬박람회#참여#이벤트

댓글
최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사여순10·19-제주4·3 단체, 교류 통해 연대 다짐



