도수치료 비용 병원마다 2천배까지...천차만별 진료비 왜?

▲내가 받을 비급여 진료 가격을 심평원 홈페이지(https://www.hira.or.kr/)에서 의료기관별로 비급여 가격(진료비용)을 쉽게 확인할 수 있다. ⓒ 건겅보험심사평가원 관련사진보기