도수치료 비용 병원마다 2천배까지...천차만별 진료비 왜?

많은 국민이 이용하는 도수치료 비용이 전국적으로 최대 2천 배 가까이 차이가 났다. 또 임플란트 가격도 최저 55만 원에서 최대 250만 원까지 의료기관별로 가격 편차가 큰 것으로 파악됐다.
이같은 내용은 보건복지부와 건강보험심사평가원(아래 심평원)이 3일 공개한 올해 병·의원별 비급여 진료비 조사·분석 결과에 따른 것이다.
비급여 진료는 건강보험 혜택이 적용되지 않아 환자가 진료비를 전액 부담해야 한다. 비급여 금액도 병원이 진료 항목별로 자체적으로 정하기 때문에 차이가 있다. 이 때문에 국민의 알 권리를 보장하고 합리적 의료 선택을 돕기 위해 '비급여 진료비 공개 제도'가 시행되고 있다.
올해는 전국 7만268개 의료기관(병원급 3998곳, 의원급 6만6270곳)별 693개 비급여 항목이 공개됐다. 2024년과 2025년 공통 항목 571개 중 64.3%인 367개 항목의 평균 가격이 올랐다. 이 중 절반가량인 48.7%(278개 항목)은 기관 간 가격 편차가 커졌다. 평균 가격이 인하된 항목은 191개였다.
다만 지난해 6월 대비 올해 6월 물가상승률(2.2%)을 고려했을 때는 평균 금액 인상폭이 낮았다. 금액이 떨어진 항목이 429개로 더 많았다.
주요 비급여 진료 가운데 가장 규모가 큰 도수치료 평균 가격은 지난해보다 1.3%가 올랐다. 특히 의료기관별로 격차는 너무나 차이가 났다. 도수치료는 신체 불균형이나 근골격계 질환 증상을 개선하기 위한 비수술치료의 하나다.
상급종합병원부터 의원까지 전체를 통틀었을 때, 도수치료비 전국 최고 금액은 60만 원이고, 중간 금액은 10만 원, 최저 금액은 300원이었다. 최고와 최저 값의 차이가 무려 2000 배에 달했다. 일반 국민들이 자주 가는 의원급으로 한정하면 최고 50만 원, 최저 300원이었다.
이에 의료계 관계자는 "도수치료 비용은 시간 별로 치료 금액에 매겨지기 때문에 차이가 있을 수 있다"면서 "10분을 하는 곳과 1시간을 하는 곳, 병원의 위치, 시설의 상태 등에 따라 실제 가격이 달라질 수 있다"고 설명했다.
중이염, 폐렴, 수막염 등 다양한 질환을 유발하는 주요 세균성 병원체인 '폐렴구균' 예방접종비도 2.1%나 인상됐다. 가격 차이도 중간 금액은 13만 원이고, 최대 금액은 18만 원이었다.
임플란트는 병원의 최고 금액 인상폭이 11.1%로 가장 컸다. 평균 금액은 118만8000원이었다. 가격 차이는 소재와 병의원급 규모에 따라 달랐다. 의원급 기준으로 최저 금액이 55만 원, 중간 금액이 120만 원, 최대 금액은 250만 원으로 차이가 컸다.
약물에 경혈을 주입해 침과 한약의 작용을 병행하는 시술인 약침술도 모든 병원급의 평균금액이 올랐다. 종합병원이 가장 높게 인상(21.1%)됐다. 전국 중간 금액은 1만 원이었는데, 최고 가격은 30만 원이었다. 특히 최저 가격의 경우 10원인 곳도 있어 무려 3만 배 차이가 났다. 한의원 관계자는 "투여하는 약물의 종류와 용량에 따라 차이가 난 것"이라고 설명했다.
올해 새롭게 공개한 백내장 등 안과질환 진단에 실시하는 '샤임프러그 사진촬영 검사'도 의료기관별로 큰 가격 편차를 보였다. 중간금액이 10만 원, 최대 금액 200만 원으로 그 차이가 20배에 달했다.
이외에도 기관별 비급여 평균 가격은 한방병원이 4만4500원으로 7.4%가 줄며 가장 큰 하락폭을 보였고, 이어 상급종합병원이 3만7600원으로 7.2% 감소했다. 종합병원은 4만9400원으로 2.7%가 줄었고, 병원은 5만8500원으로 1.1% 감소해 큰 변화가 없었다. 유일한 증가세를 보인 곳은 개인의원으로 4만8100원(0.3% 증가)이었다.
권병기 필수의료지원관은 "앞으로도 소비자·의료계 등 여러 분야의 의견 청취를 통해 국민의 비급여 진료 선택권에 실질적인 도움이 되도록 비급여 가격공개 제도를 개선해 나가겠다"고 전했다.
한편 의료기관별 자세한 비급여 내용은 심평원 홈페이지(www.hira.or.kr
)와 모바일 앱 '건강e음'을 통해서 확인할 수 있다.