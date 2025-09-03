[사진] 거대한 철과 땀의 그림자, 한국 노동의 현실

큰사진보기 ▲항구에 서 있는 배들은 웅장하다. 그러나 그 밑에서 몸을 낮춘 한 노동자의 모습은 이 사회의 구조적 불평등을 압축적으로 드러낸다. 땀과 열기, 소음과 위험이 뒤섞인 수리조선소 현장에서, 하청 노동자의 쉼은 곧 생존의 여백이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

거대한 선박이 수리조선소 위에 걸려 있다. 그 밑에 한 하청 노동자가 앉아 담배를 문다. 이 장면은 단순한 휴식이 아니라 한국 노동 현실의 민낯을 드러낸다. 국가경제를 떠받치는 조선업은 세계 최고를 자랑하지만 그 성과 뒤에 있는 노동자들의 삶은 여전히 세계 최하위다.OECD 국가 중 산재사망율에서 여전히 부동의 1위인 나라이기도 하다. 안전은 외면되고, 장시간 노동은 당연시된다. 땀과 불꽃 속에서 버티는 사람들은 늘 위험과 맞닿아 있다. 그러나 배가 완성되는 순간의 영광은 기업과 자본의 몫으로 돌아가고, 노동자의 존재는 배 밑 어둠 속에 묻혀버린다.사진은 한 하청 노동자의 짧은 휴식을 보여준다. 하지만 이는 곧 구조적 착취의 증거다. 담배 한 개비가 전부인 쉼, 그 자체가 노동자의 처지를 상징한다. 조선업 호황을 이야기하지만, 정작 현장에서 일하는 이들은 불황과 다를 바 없는 삶을 살고 있다. 임금은 쥐꼬리, 휴식은 사치, 안전은 뒷전이다. 산업 발전을 외치는 사회가, 정작 그 발전을 가능하게 한 이들을 이렇게 내버려두어도 되는가.수리조선소 현장은 늘 위험과 피로가 교차하는 공간이다. 사진 속 하청 노동자가 웅크린 자세는 단순한 휴식이 아니라, 살아남기 위한 최소한의 숨구멍이다. 배는 떠오르지만 노동자는 짓눌린다. 우리는 다시 물어야 한다. 산업의 성과가 누구를 위한 것인지, 그리고 왜 그 대가를 치르는 사람들은 늘 배 밑 어둠 속에만 있어야 하는지를.