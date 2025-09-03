"30일 출석정지는 솜방망이, 이창식 부의장 제명해야"

AD

동료 의원에 대한 성희롱 발언 논란을 빚은 이창식 부의장에 대해 '출석정지 30일·공개사과'로 징계 수위가 결정되자 피해 당사자인 A의원이 반발하며 이 부의장에 대한 제명을 촉구했다.용인시의회 윤리특별위원회(아래 윤리특위)는 윤리심사자문위원회(아래 자문위)의 이창식 부의장에 대한 출석정지 30일과 공개사과를 권고를 받아 들여 9월 4일 열리는 본회의에 보고하기로 했다.2차 가해 논란을 일으킨 유진선 의장에 대해 윤리특위는 유 의장의 사과와 공개사과를 하겠다는 뜻을 받아들인 A의원이 처벌불원서를 제출해 징계를 하지 않기로 결정했다.자문위는 8월 27일 이 부의장에 대해 출석정지 30일·공개사과를, 유 의장에 대해 공개사과를 윤리특위에 권고한 것으로 전해졌다.자문위와 윤리특위의 이 부의장에 대한 징계 수위에 대해 A의원은 "이창식 부의장의 출석정지 30일은 휴가 같은 솜방망이 처벌"이라며 강하게 반발했다.A의원 등에 따르면 지난 6월 4일 전북 전주에서 진행된 의정연수에서 술에 취한 이창식 부의장이 식당에서 A의원의 제지에도 불구하고 수 차례 특정 신체 부위에 대한 성희롱 발언을 했다.유 의장은 A 의원이 성희롱 피해를 호소했음에도 A 의원과 이 부의장을 같은 장소로 불러 만나게 해 2차 가해를 했다는 의혹을 받았다.A 의원은 특히 이 부의장이 지난 6월 7일 자신이 다니는 교회를 찾아 와 고소를 하지 않도록 해 달라는 취지로 B목사에게 합의금 얘기를 꺼내며 청탁을 했다고 폭로했다.B목사로부터 청탁 사실을 전해 들은 A의원은 "목사님께 중재해주시면 사례한다고 청탁까지 했다는 말에 불명예스럽고 부끄럽기 짝이 없었다"고 이 부의장의 행위를 비판했다.A의원은 8월 20일경 이 부의장을 성희롱 등의 혐의로 용인동부경찰서에 고소한 것으로 전해졌다.A 의원은 의회가 직장 내 괴롭힘과 성희롱에 대한 배려가 전혀 없다고 비판했다. 그는 "이번 사건은 단순한 개인간 갈등이 아닌 의회의 존엄과 신뢰에 관한 문제"라며 "이창식 의원의 행위는 성희롱 사태를 악화시키고 제도적 신뢰를 붕괴한 중대한 사안"이라고 강조했다.한편 이창식 부의장에 대한 징계안이 9월 4일 개회하는 용인시의회 1차 본회의에 제출돼 결과에 관심이 쏠리고 있다.