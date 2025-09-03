"국힘 이종욱 의원 정치자금법 의혹 사건, 신속 수사하라"

큰사진보기 ▲더불어민주당.진보당 진해지역위원회는 3일 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열어 국민의힘 이종국 국회의원의 정치자금법 위반 혐의 사건에 대한 신속 수사를 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당.진보당 진해지역위원회는 3일 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열어 국민의힘 이종국 국회의원의 정치자금법 위반 혐의 사건에 대한 신속 수사를 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당.진보당 진해지역위원회는 3일 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열어 국민의힘 이종국 국회의원의 정치자금법 위반 혐의 사건에 대한 신속 수사를 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당.진보당 진해지역위원회는 3일 경남경찰청 앞에서 기자회견을 열어 국민의힘 이종국 국회의원의 정치자금법 위반 혐의 사건에 대한 신속 수사를 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

더불어민주당‧진보당 진해지역위원회가 국민의힘 이종국 국회의원(경남 창원진해)의 정치자금법 위반 혐의 사건에 대한 신속 수사를 촉구했다.김상찬 더불어민주당 진해지역위 부위원장과 김종대 진보당 진해지역위원장은 3일 경상남도경찰청 앞에서 기자회견을 열어 "경남경찰청은 이종욱 의원을 신속히 수사 후, 검찰에 송치하라"라고 촉구했다.이종욱 의원의 정치자금법 위반 의혹 사건은 지난 4월부터 터졌다. 2024년 총선 과정에서 이종욱 의원의 선거캠프 상황실장 배아무개씨가 4970만 원을 썼고, 이후 법원이 이 의원에게 이 돈을 갚으라고 결정했다.민주당‧진보당 진해지역위는 "총선 당시 선거캠프 상황실장인 배씨가 작성한 사용내역을 보면 여론조사 비용 600만 원부터, 캠프 직원 수고비, 유세를 도와준 연예인 사례비까지 총 17명에게 모두 4970만 원이 지급됐다다"라고 했다.이어 "배씨에 의하면 이 돈은 선관위에 신고되지 않았고, 배씨 본인과 가족, 지인 계좌 등을 통한, 이른바 '돈세탁'을 거쳐 모두 현금으로 전달됐다는 것"이라며 "이 돈으로 인해 법원의 민사소송에서 배씨에게 전액 지급 판결까지 내려졌다"라고 덧붙였다.진보당 진해지역위는 5월 8일 이 의원을 정치자금법 위반 혐의로 경남경찰청에 고발했다.고발 사실을 거론한 이들은 "당시 진해경찰서나 창원지검이 아닌 경남경찰청에 고발장을 제출한 이유는 경남경찰청은 도민이 믿을 수 있는 수사력을 가진 기관이라고 생각했기 때문"이라며 "그러나 경남경찰청에 고발 접수한 지 4개월이 되어가는 현재까지도 아무런 수사 진척 상황을 확인할 수 없다"라고 했다.민주당‧진보당 진해지역위는 "더는 지체하지 말고, 이미 드러난 불법 정치자금 사건을 신속히 수사해 검찰에 송치하라"라며 "권력 앞에 굴하지 말고, 법과 원칙에 따라 정의를 세워, 국민의 신뢰를 회복하여 새로운 시대를 열기 바란다"라고 밝혔다.이들은 경남경찰청 민원실에 항의서한문을 제출했다.이종욱 의원은 정치자금법 위반 의혹을 부인하고 있으며, 경남경찰청은 "계속 수사하고 있다"고 했다.