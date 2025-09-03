"공천 지시" 못박은 특검... '명태균→윤석열·김건희→윤상현' 흐름 확인

큰사진보기 ▲왼쪽부터 윤상현 국민의힘 의원, 윤석열·김건희 부부, 명태균씨. ⓒ 남소연, 대통령실, 이희훈 관련사진보기

"2022년 3월 9일 윤석열이 당선되고 6월 1일 국회의원 보궐선거가 실시될 것이 확정되자 명태균은 2022년 4월 여론조사 제공에 대한 대가로 김건희와 윤석열에게 '창원시 의창구에 김영선이 단수공천을 받게 해달라'는 취지로 수차례 청탁했다. 그 무렵 윤석열은 국민의힘 공천관리위원장 윤상현에게 김영선의 공천을 지시했다."

큰사진보기 ▲자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 8월 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲공천개입 및 여론조사 조작 의혹을 받고 있는 명태균씨가 7월 31일 오전 서울 종로구 김건희 특검 사무실에 소환되어 출석하고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲전직 대통령 윤석열씨 부부의 공천개입 의혹의 핵심 관련자인 김영선 전 국민의힘 의원이 8월 4일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 특검 사무실에서 조사를 받기 위해 출석하며 취재기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

김건희 특검팀(민중기 특검)은 김건희 1차 기소 공소장의 정치자금법 위반 혐의 부분에 윤석열이 윤상현 국민의힘 의원에게 "공천을 지시했다"라고 적시했다. 그동안 윤석열·김건희가 '명태균 게이트' 의혹을 부인한 것과는 완전히 다른 내용이다. 윤 의원의 경우엔 줄곧 혐의를 부인하다 특검에 소환돼서야 윤석열에게 공천 관련 전화를 받았다고 진술한 것으로 알려졌다.<오마이뉴스>가 3일 확보한 해당 공소장에 따르면, 명태균은 대선을 앞두고 윤석열에게 여론조사를 무상 제공한 것을 이유로 윤석열·김건희 부부에게 김영선 전 의원의 공천을 요구했고 이에 윤석열은 윤상현 의원에게 김 전 의원의 공천을 지시했다.특검팀이 파악한 여론조사 규모는 공표·비공표를 합쳐 총 58회, 약 2억 7000만 원이다. 명씨가 20대 대선을 앞둔 2021년 6월~2022년 3월 이 같은 규모의 여론조사를 무상으로 윤석열에게 제공했고 이것이 2022년 6월 보궐선거에서 '명태균→윤석열·김건희→윤상현'을 거쳐 "공천 지시"까지 나아갔다는 게 특검팀의 판단이다.특검팀은 공소장에서 "명태균은 김영선을 통해 알게 된 유력 정치인들과 정치적 의견 교환이나 조언, 선거전략 수립, 여론조사 실시 및 결과 제공 등을 통해 그들과 교류하면서 인적 네트워크를 유지·확장했다"라며 "10년 동안 각종 선거에서 낙선을 거듭하던 김영선의 정치적 재기를 위해 활동하면서 자신의 정치적 영향력 확대까지 도모하려 한 사람"이라고 밝혔다.또 "2021년 6월 윤석열에게 정치적 조언을 하던 함성득 교수를 통해 김건희와 윤석열을 소개받았다"라며 "김건희는 윤석열과 공모해 정치자금법이 정하지 아니한 방법으로 명태균으로부터 정치자금(무상 여론조사)을 기부받았다"라고 지적했다.윤석열은 대통령이던 지난해 10월 31일 대통령실 언론공지를 통해 "공천 관련 보고를 받은 적도, 공천을 지시한 적도 없다"라고 주장한 바 있다. 같은 해 11월 7일 대국민담화에서도 "당에서 진행하는 공천을 제가 왈가왈부할 수 없다"라며 "누구에게 공천을 주라고 얘기한 적도 없다"라고 부인했다.김건희 역시 지난달 6일 특검 첫 소환조사에서 공천개입 의혹에 관한 질문을 받았으나 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.윤 의원은 그동안 "(윤석열이) 공천 관련해 이야기하거나 지시한 적이 없다"라고 부인해 왔다. 하지만 지난 7월 27일 특검 소환조사에서 "2022년 5월 9일 윤 전 대통령으로부터 '김 전 의원 공천을 해주라'는 취지의 전화를 받았다"라고 진술한 것으로 알려졌다.