시진핑 "평화냐 전쟁이냐 선택해야"... 트럼프 "반미 공모"

시진핑 중국 국가주석이 "오늘날 인류는 평화냐 전쟁이냐, 대화냐 대결이냐를 선택해야 한다"라고 말했다.시 주석은 3일 베이징 톈안먼 광장에서 개최한 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리' 80주년 열병식 기념사에서 "역사는 인류의 운명이 서로 밀접하게 연결되어 있다는 것을 일깨워준다"라며 이같이 경고했다.이어 "모든 국가와 민족이 서로를 평등하게 대하고 조화롭게 살며, 서로 도울 때만 공동의 안보를 유지하고, 전쟁의 근본 원인을 제거하며, 역사적 비극의 재발을 막을 수 있다"라고 주장했다.또한 "중화민족은 폭력을 두려워하지 않는 자립적이고 강인한 민족"이라며 "과거 정의와 악, 빛과 어둠, 진보와 반동의 생사가 걸린 투쟁에서 공통의 증오를 품고 저항하며 민족의 생존, 민족의 부흥, 인류의 정의를 위해 싸웠다"라고 말했다.시 주석은 "우리는 앞으로도 평화적 발전의 길을 견지하고, 모든 나라 인민과 손잡고 인류 운명 공동체를 구축해 나갈 것"이라고 강조했다.그러면서 "중국은 공산당의 강력한 지도 아래 마르크스-레닌주의, 마오쩌둥 사상, 덩샤오핑 이론, 3개 대표 중요 사상과 과학적 발전관을 이어갈 것"이라며 "중국만의 특색 있는 사회주의 노선을 확고히 걸어가며 진취적이고 결연한 의지로 중국의 현대화를 이어 나갈 것"이라고 말했다.이어 "중화민족의 위대한 부흥은 막을 수 없다"라며 "인류 문명의 평화와 발전이라는 숭고한 대의는 반드시 승리할 것"이라고 밝혔다.시 주석은 이날 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등과 함께 톈안먼 망루에서 열병식을 지켜봤다.AP통신은 "이번 열병식은 중국 공산당과 그 지도자 시진핑에 대한 국내 지지를 높이려는 힘의 과시이며, 미국이 주도하는 전후 시대에 대한 세계적 대안으로서 중국을 표현하는 방식이기도 하다"라고 설명했다.한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "미국에 대항하려 공모(conspire)를 꾸미는 푸틴과 김정은에게 나의 따뜻한 안부 인사를 전해달라"면서 불편한 심기를 드러냈다.또한 "중국이 매우 적대적인 외국 침략자를 상대로 자유를 지키도록 도울 목적으로 미국이 중국에 제공한 막대한 양의 지원과 '피'를 시 주석이 언급할지가 중대한 문제"라고 짚었다.그러면서 "중국이 승리와 영광으로 향하는 과정에서 많은 미국인이 목숨을 잃었다"라며 "그들의 용기와 희생이 마땅히 존경받고 기억되기를 바란다"라고 덧붙였다.이는 시 주석이 제2차 세계대전에서 외세(일본)의 침략에 맞서 중국을 도왔던 미국의 역할을 저평가하려는 의도를 경계하며, 중국의 군사력 과시에 동참한 북한과 러시아에 대한 비판으로 풀이된다.트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 중국의 열병식과 북중러 3국의 밀착을 우려하느냐는 질문에 "전혀 그렇지 않다"라고 답했다.