'징역 7년 구형' 양승태 "검찰, 흑을 백으로 왜곡"

큰사진보기 ▲'사법농단' 의혹 2심 결심공판'사법농단' 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받은 양승태 전 대법원장이 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2심 결심공판이 끝난 뒤 법정을 나서고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

① '박근혜 청와대'가 원하는 판결을 유도해 상고법원 설치 등 대법원의 이익을 도모하거나 위상을 강화하기 위한 수단으로서 일제 강제징용 피해자들의 손해배상청구사건 등과 관련해 위법·부당한 지시를 내리거나 재판에 개입한 혐의

② 자신들에게 비판적인 판사 등을 탄압하기 위해 위법·부당한 지시를 내린 혐의

③ 판사 비위를 은폐·축소하기 위해 위법·부당한 지시를 내리거나 재판에 개입한 혐의

"현직 검사가 검찰을 떠나며 '검찰은 마음만 먹으면 흑을 백으로 바꿀 수 있다'고 말한 바 있다. 이번 사건이 바로 그 전형적인 사례다. 검찰은 수없이 많은 검사를 동원해 법원 내부 자료를 송두리째 가져가고, 법원 구석구석을 먼지털기식으로 뒤졌다. 목적을 달성하기 위해 극도의 왜곡과 과장, 견강부회식 억지로 진실을 가리고 대중을 현혹했다."

검찰은 양승태 전 대법원장에게 징역 7년을 구형했고, 양 전 대법원장은 "검찰이 흑을 백으로 바꿨다"며 날선 비판을 숨기지 않았다.3일 오전 서울고등법원 형사14-1부(부장판사 박혜선 오영상 임종효) 심리로 열린 사법농단 의혹 사건 항소심(2심) 결심 공판에서 검찰은 "사법행정권 남용이라는 사실이 확인됐다"며 양승태 전 대법원장에게 징역 7년, 박병대·고영한 전 대법관에게는 징역 5년과 4년을 구형해달라고 요청했다. 1심 구형량과 동일하다.사법농단 의혹의 핵심은 2011년 9월 양승태 전 대법원장의 취임 이후 임기 6년 동안 사법부 수뇌부가 위법·부당한 지시를 내리거나 재판에 개입했다는 것이다. 검찰은 지난 2019년 2월 양 전 대법원장 등을 재판에 넘기면서 크게 3가지 혐의를 적용했다.서울중앙지방법원 1심 재판부는 지난해 1월 양 전 대법원장의 47개 범죄 혐의에 모두 무죄를 선고했다. 양 전 대법원장이 공모하거나, 개입했다고 볼 수 없다는 이유였다.양 전 대법원장은 최후진술에서 "검찰은 흑을 백으로 바꾸는 왜곡을 서슴지 않았다"고 강하게 비판했다.이어 검찰의 항소 이유서에 대해 "터무니없이 재판부 인격과 자세를 원색적으로 폄훼하고 공격하는 언사를 쓰는 건 정말 품위를 잃은 행동"이라며 "원심 재판부에 대해 참지 못할 정도의 모욕적 언사가 비일비재하고, 자신들에 협조하지 않는 사람들을 '법꾸라지'라는 저급한 용어까지 쓰면서 욕설을 하고 있다"고 밝혔다. "법조계를 아끼는 사람으로서 이런 문제에 대해 검찰의 성찰이 없어 참 슬프게 생각한다"고 덧붙였다.그는 또한 "1심 재판부는 수십만 쪽에 이르는 수사 기록과 소송 기록, 끊임없이 이어지는 증인신문 속에서 실체적 진실을 찾기 위해 오랜 기간 혼신의 힘을 다했다"며 "검찰은 흑을 백이라고 주장하면서 항소를 제기하고 모욕까지 가하고 있다. 이 항소는 마땅히 기각돼야 한다"고 강조했다.양 전 대법원장은 서울민사지법 판사로 임관해 사법연수원 교수, 법원행정처 송무국장, 서울민사지법 부장판사, 행정처 사법정책연구실장, 서울지법 파산수석부장, 법원행정처 차장 등 요직을 거쳐 대법관을 지낸 뒤 이명박 정부 시절 대법원장직에 올랐다.항소심 재판부는 오는 11월 26일 오후 2시 선고공판을 진행하기로 했다.