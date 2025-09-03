김정은 위원장, 시진핑 주석 좌측에 자리... 북·중·러 3각 동맹 과시

큰사진보기 ▲블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가 주석, 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 참석했다. 2025.9.3 ⓒ 베이징 교도=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식을 관람하고 있다. 2025.9.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸틴 대통령과 인사하는 박 대통령2015년 9월 3일 박근혜 대통령이 중국 베이징 톈안먼에서 열린 '항일(抗日)전쟁 및 세계 반(反)파시스트 전쟁 승전 70주년'(전승절) 기념행사에 참석하며 푸틴 러시아 대통령과 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲시진핑 중국 국가 주석이 3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에서 사열하고 있다. 2025.9.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김정은 북한 국무위원장이 3일 오전 베이징 톈안먼 광장에서 개최된 중국 인민항일전쟁 및 세계반파시스트전쟁 승리(전승절) 80주년 기념 열병식 행사에 참석했다.김 위원장은 이날 오전 8시께(현지 시각) 평소 자주 입던 인민복 대신 검은색 양복 정장에 금색 넥타이 차림으로 톈안먼 광장에 도착했다. 전용 차량에서 내린 김 위원장은 전승절 열병식 행사장에서 시진핑 중국 국가주석 부부와 악수했다.전날 오후 전용열차를 타고 베이징 역에 도착했을 때는 딸 김주애와 함께 등장했는데, 이날 행사장에는 별도 동반자 없이 김 위원장 혼자 입장했다. 몇몇 국가 정상이 배우자와 함께 참석했지만, 김 위원장 부인 리설주 여사 모습은 보이지 않았다.김 위원장은 각국 정상들 중 마지막에서 두 번째로 등장했으며, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 제일 마지막으로 입장했다.기념촬영에서 맨 앞줄에 선 김 위원장은 펑리위안 여사 옆자리에, 푸틴 대통령은 시 주석 오른쪽에 자리했다.이후 시진핑 중국 국가주석은 김 위원장, 푸틴 대통령과 함께 톈안먼 망루에 등장했다. 망루에선 시 주석 뒤를 이어 푸틴 대통령과 김 위원장이 차례로 입장하면서 항일전쟁 참전 노병들과 인사했다.본 행사에서도 북·중·러 정상은 망루 중심에 함께 자리해 열병식을 지켜봤는데, 시 주석을 중심으로 오른쪽은 푸틴 대통령, 왼쪽에는 김 위원장이 자리했다. 이는 북·중·러 결속을 대외적으로 각인시키려는 정치적 의도가 있는 것으로 풀이된다.지난 2015년 중국 전승절 70주년 열병식에서는 박근혜 전 대통령이 시 주석 왼쪽에 섰으며, 오른쪽에 푸틴 대통령이 서 있었다.북한과 중국, 러시아(옛 소련 포함) 정상이 공식 석상에 한자리에 모인 것은 지난 1959년 10월 1일 중국 건국 10주년 기념일 열병식 당시 김일성 북한 주석, 마오쩌둥 중국 국가주석, 니키타 흐루쇼프 소련 공산당 서기가 함께 톈안먼 망루에 선 이후 66년 만이다.이날 행사는 중국 국영 CCTV를 통해 전 세계로 생중계 됐다.CNN은 "시진핑, 김정은, 푸틴은 함께 새로운 여정을 걷고 있다"라면서 "세 정상이 같은 무대에 나란히 선 것은 이번이 처음이며, 가까운 시일 내에 서로의 외교적·군사적 궤도에서 이탈할 가능성은 없어 보인다"라고 분석했다.영국 일간지 <가디언>은 "이번 행사는 단순히 과거를 기념하는 것이 아니라 미래 세계를 재편하는 세력의 향방을 강하게 드러내는 무대"라고 평가했다.