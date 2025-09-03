부끄러움으로 읽고 마주한 성찰 <고등학생운동사>

"머리 길이가 진학 성적과 아주 밀접한 관계가 있다."

고등학생운동은 왜 거의 기록되지 않았을까. …… 전교조가 출범했던 해부터 몇 년 동안 수십만의 중고생이 징계와 퇴학을 불사하며 싸웠는데도 전교조에서 고운을 기억하지 않고 호출하지 않는 것. 이 또한 10대를 정치적 주체로 보기 불편해하는 흐름이 의식적으로든 무의식적으로든 작동한 결과라고 본다. (조한진희, <고등학생운동사>, 11-13쪽)

'어린 고등학생들이 전교조 출범으로 학교에서 쫓겨난 선생님들을 사랑하고 지지했다는 것으로만 우리를 규정하지 않으셨으면 합니다. 교육의 3주체는 학생, 교사, 학부모이고 우리는 교육 주체로서 척박한 교육 환경을 바꾸고자 몸부림을 쳤다는 걸 잊지 말아주셨으면 합니다. 다시는 전교조 행사에, 이런 눈물 나는 신파극에 초대하지 않으셨으면 합니다.'



순간 장 내는 얼어붙었다. …… 당시 '희생' 된 고등학생들이 느낀 감정을 대변하고 싶었다. 전교조가 출범하기 전부터 고등학생운동이 자리 잡고 있었으며 우리가 누구보다 치열하게 살아왔다는 걸 말해주고 싶었다. 전교조로 인해 당시 고등학생운동이 단순히 '어리고 철없는 아이들의 선생님 사랑'으로 치부되지 않길 바랐다. (김대현, <고등학생운동사>, 112쪽)

고운의 쇠락에는 사회운동 전반의 퇴조 속에서 지원, 지도, 연대의 이름으로 치열하게 헌신적으로 고운과 함께하던 이들이 썰물처럼 빠져나간 것도 영향을 미쳤을 것이다. 또 한편 문민정부가 시작됐을 때 진보 사회에 흐르던 정서도 있었다. …… 정부에 대한 한계적 관점과 개량주의에 대한 비판을 당시에 제대로 하지 못해서 지금과 같은 한국 사회, 운동 사회의 지형이 만들어진 것일까. (조한진희, <고등학생운동사>, 421쪽)

고등학교 입학을 앞둔 1991년 2월 어느 날, 신입생 오리엔테이션에서 머리 길이는 귀밑 2cm라는 말에 강당이 술렁술렁하자 학생부장 교사가 한 말이다. 마침 내가 입학하던 해, 그동안 없었던 두발 제한 규정이 생긴 것이다. 그런가 보다 했다. 복장·두발 제한이 엄격한 중학교를 다니며 3년 내내 귀밑 2cm였기 때문에 새삼스럽지 않았다.입학하고 두어 달쯤 지나 첫 복장 검사가 공지되었다. 복장 검사라지만 실제로는 머리부터 발끝까지, 심지어 손톱까지 확인하는 검사였다. 학생부장 교사와 선도부 학생들이 각 반을 돌아다니며 복장 검사를 한다고 했다.사건은 그때부터 시작되었다. 학생회에서 복장 검사는 부당하다, 우리는 이런 부당한 검사를 거부해야 한다, 선도부가 교실에 들어오면 발을 구르자, 책상을 두드리자, 뒤돌아 앉자 등의 이야기가 나왔다. 그리고 복장 검사 당일 2, 3학년 중 몇몇 학급에서는 실제로 그렇게 저항했다는 이야기를 들었다.쉬는 시간에 2, 3학년 교실 창문에서는 종이비행기가 날았다. 그럼 우리는? 우리도 하는 거야? 하고 조마조마하며 갸웃거리다가, 결국 나는 아무것도 하지 않은 채 묵묵히 앉아 있었다. 이후 '집단 저항' 사태를 어떻게 처리할 것인지 의논한다고 교사들이 수업에 들어오지 않았던 날이 있었다. 당황스럽고 불안했다. 저항을 주도한 학생회는 어떻게 될 것인지 또 복장검사를 한다면 어떻게 할 것인지 학생들끼리 다툼이 일었다. 나는 학생회 편을 들던 학생에게 머리가 그렇게 중요하냐, 왜 함부로 대들어서 학교 분위기만 안 좋게 만드냐, 어른한테 대들면 되냐며 언성을 높였던 기억이 있다.나는 그때 정말 몰랐다. 복장·두발 제한이 왜 문제인지. 학생회는 공부에 관심 없는 학생들이 모여서 학교 축제나 행사를 준비하는 모임이라고 생각했고, 왜 우리 학교 학생회는 그런 거나 하지 머리 갖고 난리냐 싶었다. 이후 대학생이 되어 내가 학생회 활동을 시작하면서 그때 몰랐던 것을 알게 되었다. 고등학교 학생회와 복장 검사 사건을 떠올렸다. 사무치게 부끄럽고 미안했다. 학생회의 저항에 동조하지 않았던 것, 입이라도 다물고 있을 것을 오히려 공격했던 것, 그리고 그때 몰랐다는 그 사실 자체까지.<고등학생운동사>를 읽으며 여전한 부끄러움과 죄스러움 속에 다시 그 일을 떠올렸다. 나와 같은 시기를 학생으로 살았던 그들은 그때 내가 몰랐던 것들을 이미 알고 있었고, 행동으로 옮긴 이들이었다. 이들은 어떻게 그럴 수 있었을까.대학을 졸업하고 10여 년 교직에 있었다. 교사로 사는 내내 전교조 조합원이었다. <고등학생운동사>를 읽으며, 나는 전교조 조합원 교사로 살았던 내내, 학생을 교육운동의 동지·동반자로 생각해 본 적 없다는 것을 깨달았다. "교육의 3주체"를 알고 있었지만 나에게 학생은 교육과 보호, 계몽의 대상 뿐이지 않았을까. 학생을 "비판적이고 정치적 존재" (조한진희, <고등학생운동사>, 30쪽)로 인정하는 것은 학생을 위하고 존중하는 차원을 넘어서 학벌·학력 중심 사회의 모순을 인식하고 교사 스스로 '내가 교사인데' 하는 껍데기를 벗어야 가능한 일이 아니었을까?2000년대 초중반 어느 해인가 전교조 전국대의원대회의 기억이다. 본부 사업계획 논의 중이었던 것 같다. 한 대의원의 발언이 뜨겁게 달아올라 있던 대회장을 싸하게 만들었다. 발언의 정확한 표현은 기억나지 않지만, 대강의 내용은 이러했다. "우리가 처음 시작할 때처럼, 전교조 교사는 촌지 안 받는 교사, 이렇게 확실한 인식을 심어주는 무언가가 필요하다. 나는 사교육 거부 운동을 제안하고 싶다. 전교조 교사는 자기 아이들 학원 안 보낸다, 사교육 안 시킨다, 역시 다르다 이렇게 돼야 되지 않겠나. 사교육 거부를 결의하자." 삽시간에 얼음처럼 굳어버린 공기, 차가운 정적은 지금도 선명하다. 지지도 반대도 없었고, 바로 다른 발언이 나오면서 분위기가 전환되었다.고운 활동가들이 지키기 위해 싸웠던 전교조는 합법화되고 2010년대 이후 전교조 출신 교육감과 국회의원도 탄생했다. 하지만 조합원 수는 계속 감소했고, 내부 갈등도 심화되어 결국 2015년 일부 활동가들이 이탈하여 새로운 교사노조를 조직했다. 전교조의 슬로건 '참교육'은 사적 제재를 의미하는 용어로 왜곡되고 변질되었다. 그 전국대의원대회에서 전교조가 "우리들만이라도 아이에게 선행학습이나 사교육을 시키지 말자"라고 결의하고 실천운동으로 이어갔다면, 전교조는 지금보다는 나은, 고운에 부끄럽지 않은 모습을 갖지 않았을까.그 시절, 나의 참교육 실천은 무엇이었나. 선행학습과 사교육을 어쩔 수 없다고 여겼고, 명문대 진학을 당연한 목표로 삼았으며, 우리 반에서 1등급이 몇 명이나 나왔는지 자랑하기도 했다. 결국 나는 학벌·학력 중심, 노동 경시 사회 체제, 인식을 넘어서지 못했다. <고등학생운동사>는 나의 부끄러운 얼굴과 대면하게 했다. 고운은 단지 과거사가 아니라, 현재 교사와 교육운동, 사회운동이 넘어야 할 벽을 가리키고 있다.