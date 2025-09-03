시진핑 "인류는 평화·전쟁 갈림길, 평등·화목·상조해야"

큰사진보기 ▲블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가 주석, 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 베이징 톈안먼광장에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에 참석했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

시진핑 중국 국가주석은 현재 세계가 평화냐 전쟁이냐 선택에 직면해 있다고 평가하면서 "각 국가와 민족이 오직 평등하게 대하고, 화목하게 지내며, 서로 지켜주고 도와야만" 전쟁의 근원을 없앨 수 있다고 강조했다.시 주석은 3일 오전 베이징에서 열린 '중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년 기념대회'에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장을 비롯한 수십 개 나라 정상급 내빈들이 지켜보는 가운데 연설에 나섰다.시 주석은 "중국 인민의 항일전쟁은 세계 반파시스트 전쟁의 중요한 구성 부분이며, 중국 인민은 거대한 민족적 희생으로 인류 문명을 구하고 세계 평화를 수호하는 데 중대한 공헌을 했다"고 평가했다.시 주석은 "역사는 인류의 운명이 서로 긴밀하게 연결되어 있음을 우리에게 경고한다"며 "각 국가와 민족이 오직 평등하게 대하고(平等相待), 화목하게 지내며(和睦相处), 서로 지켜주고 도와야만(守望相助) 공동의 안보를 수호하고 전쟁의 근원을 없애, 역사의 비극이 되풀이되지 않도록 할 수 있다"고 강조했다.현재 세계의 정세를 "오늘날, 인류는 다시 평화냐 전쟁이냐, 대화냐 대결이냐, 상생이냐 제로섬이냐의 선택에 직면해 있다"고 진단한 시 주석은 "중국 인민은 역사의 올바른 편, 인류 문명 진보의 편에 굳건히 서서, 평화 발전의 길을 견지하며, 각국 인민과 손잡고 인류 운명공동체를 구축할 것"이라고 천명했다.시 주석은 미국을 거론하진 않았다. 하지만 현재 세계 정세의 위태로움과 국가간 평등이 그 해법이 될 수 있다고 한 것은, 안보와 통상에서 일방주의 공세를 펴고 있는 미국을 겨냥한 것으로 풀이된다. 미국의 일방주의에 세계의 안보와 경제가 위태로워졌고, 중국은 평등·화목·상조의 기조로 대응할 것이며, 이를 통해 세계평화 수호에 공헌하겠다는 뜻으로 읽힌다.중국 인민해방군을 향해 시 주석은 "국가의 주권, 통일, 영토 완정을 결연히 수호하고, 중화민족의 위대한 부흥을 실현하기 위해 전략적 버팀목을 제공하며, 세계 평화와 발전을 위해 더 큰 공헌을 해야 한다"고 당부했다. 타이완 통일에 대한 기존 입장을 확인하면서 군사력을 통한 영향력 확대에 대한 의지도 피력한 것으로 보인다.