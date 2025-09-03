"대한민국 교육 살리는 출발점" 전국 교육단체 23곳 최교진 장관 임명 촉구

큰사진보기 ▲최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회의 인사청문회에서 발언을 하고 있다. (출처 뉴시스) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

최교진 사회부총리 겸 교육부장관 후보자 임명을 촉구하는 교육계의 목소리가 나오고 있다.사단법인 새로운학교 충북네트워크를 비롯해 전국 교육계 23개 단체는 3일 공동 성명을 내고 최교진 후보자의 즉각 임명을 촉구했다.이들은 성명에서 "최 후보자는 이미 교사, 교육감, 시도교육감협의회 의장 등을 두루 거치며 여러 검증단계를 통과한 교육전문가"라며, "고등교육 분야 전문성에 대한 우려의 시선도 일부 있지만 협력을 통해 충분히 보완할 것으로 기대된다"고 밝혔다이어 "최교진 후보자는 청문회에서 교권 보호를 최우선 과제로, 과도한 교육 경쟁 완화를 통해 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있는 교육을 만들겠다고 약속했다"며 "이는 바로 교육 현장이 간절히 바라던 방향"이라고 평가했다.또 "지금까지 교육부장관 직은 교수들의 전유물이었다"며 "현장 교원 출신을 교육부장관 후보자로 지명한 것은 이재명 정부의 확고한 교육개혁 의지를 보여주는 상징적 의미가 있다"고 강조했다.교육단체들은 현재 교육계에서 드러나는 문제점을 언급하며 당장 해결해야 할 현안들이 산적해 있다고 지적했다.이들이 지적한 문제는 ▲늘봄학교 ▲킬러문항 ▲의대증원 ▲AI교과서 ▲교원축소 ▲공교육 불신 ▲교권추락 ▲고교학점제 ▲국가교육위원회 등이다.또 최 후보자의 임명과 동시에 교육부에 남아 있는 반개혁 세력 배제, 국가교육위원회 개혁 교육계의 중장기 계획 논의 등을 촉구했다.참교육을 위한 전국 학부모회도 이날 별도의 입장문을 내고, "학부모들의 바람은 불필요한 경쟁을 줄이고, 안전하고 따뜻한 배움의 공간을 마련하며, 교육격차를 해소해 모든 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 교육 환경을 만드는 것"이라며 "이번 장관 임명이 대한민국 교육을 다시 살려내는 출발점이 되기를 간절히 소망한다"고 밝혔다.