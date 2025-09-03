"계룡의 가을, 하늘과 땅이 군문화로 물든다"

큰사진보기 ▲이응우 계룡시장이 3일 오전 계룡시청 대회실에서 열린 ‘2025 계룡군문화축제·지상군페스티벌·웰니스라이프전시·K-GDEX 합동 언론브리핑’에서 축제 계획을 직접 설명하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

3일 오전 11시, 계룡시청 3층 대회실은 가을 축제의 설렘으로 가득 찼다. 이응우 계룡시장이 직접 마이크를 잡고, 9월 17일부터 닷새간 펼쳐질 '2025 계룡군문화축제'와 함께하는 대규모 행사들을 시민과 언론 앞에 풀어냈다.이 시장의 목소리는 힘찼다. "올해는 계룡의 군문화축제가 단순한 볼거리에서 나아가, 웰니스와 방산, 글로벌 교류까지 아우르는 종합 문화·산업의 장이 될 것"이라고 운을 뗐다.계룡대 활주로를 무대 삼아 식전행사와 개막식, 드론라이트 쇼, 국방·익스트림 체험, 팥거리 축제, 전국 요리경연대회 등 100만 관객을 겨냥한 프로그램이 줄줄이 기다린다.올해 눈길을 끄는 건 웰니스라이프전시관(200여 개 부스), 익스트림 체험관(레이저 서바이벌, 하늘날기 등), 국방체험관(해·공군, 해병대 홍보 부스)이다.이 시장은 "시민들이 건강·레저·라이프스타일 트렌드를 직접 체험하고, 가족과 함께 즐기는 장이 될 것"이라 강조했다.육군본부가 주관하는 지상군페스티벌도 같은 시기 열린다. 전투장비 탑승, 제병협동전투 시범, 드론봇 페스티벌, 군악·의장 공연이 계룡대 하늘과 땅을 수놓는다.특히 올해는 K2 전차, K9A1 자주포, 아파치 헬기 등 19종 41대의 장비가 투입돼 육군의 '힘'을 현장에서 느낄 수 있다.이응우 시장은 "태국·필리핀 6·25 참전용사 후손 20명을 초청해 전적지 순례와 개막식 참석까지 이어갈 계획"이라며, "계룡이 세계 군문화 교류의 거점이 될 것"이라고 했다.9월 18~19일, 유동리 종합문화체육공원에서는 K-GDEX 2025 계룡방위산업전시회가 열린다. 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 등 60여 개 기업이 참가해 신제품과 기술을 선보인다.이 시장은 "계룡은 대한민국 유일의 3군본부 소재 도시로, 군·산·학·연 협력 거점을 마련해 국방R&BD 도시로 도약할 것"이라고 힘주어 말했다.브리핑을 마치며 이 시장은 "이번 가을, 계룡 하늘에는 드론과 헬기가, 땅에는 음악과 웃음이 함께할 것"이라며 "계룡시민과 전국의 관광객이 함께 즐기고, 건강과 평화를 나누는 장이 되길 바란다"고 강조했다.