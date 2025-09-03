"옛날 생각난다" 공장 찾은 이 대통령 "먹고 사는 문제 핵심은..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 경기 안산시 새솔다이아몬드공업에서 열린 K-제조업 기업현장 간담회에서 발언하고 있다. 2025.9.3 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"잠시 현장 둘러봤는데 옛날 생각이 나네요. 도금 과정이나 샌드페이퍼 작업 과정이 익숙했습니다. 지금은 매우 현대화 돼 있긴 하지만..."

이재명 대통령이 3일 오전 경기 안산에 위치한 제조업체 '새솔다이아몬드 공업'를 찾아 한 말이다. 반도체 주재료인 웨이퍼 표면을 평탄화 하는 부품을 최초로 국산화하고 삼성전자와 SK하이닉스, TSMC 등 세계 반도체 주요 기업들에 이를 납품하는 '강소기업'이다. 해당 부품 시장 점유율도 세계 1위로 알려져 있다.이 대통령은 이날 새솔다이아몬드 공업을 비롯한 'K-제조업의 숨은 영웅'들을 만났다. "기술 속의 기술로 일반인들에겐 보이지 않지만 첨단 제조업 혁신을 뒷받침하는 숨은 영웅들, 강소기업들의 목소리를 듣고 성장 방안을 논의하기 위해 마련된 자리"였다.이에 따라 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관 등 경제 유관 부처 장관들이 총출동 했다. 대통령실에서도 하준경 경제성장수석 등이 함께했다.이 대통령은 이 자리에서 "국민들의 일자리라는 측면에서 보면 제조업이 정말 중요하다"라면서 이들의 애로사항을 청취하고 적극적인 지원 의사를 밝혔다.이 대통령은 먼저 "대한민국의 가장 큰 과제는 회복과 성장이라고 압축적으로 말씀드릴 수 있다"라며 "많은 것들이 비정상화 됐었는데 정상으로 회복하는 과정이 빠르게 진행 중이다. 문제는 다시 성장하는 것"이라고 짚었다.이 대통령은 "지속적인 성장을 통해서 기회를 만들어 내고 그 기회 속에서 우리 국민들이 더 나은 삶을 설계할 수 있게 하는 것이 바로 우리 정부가 해야 될 중요한 정책과제"라면서 "그 중에서도 중요한 것은 역시 먹고 사는 문제이고. 먹고 사는 문제의 핵심은 결국 기업들이 지속적으로 성장하고 발전하는 것"이라고 했다.기업이 성장해야 일자리도 늘어난다는 '기본'을 짚은 것. 이에 대해 이 대통령은 "제조업이 고용에 있어서 매우 큰 역할을 하고 있기 때문에 우리 강소기업들, 또 역량 있는 제조업들이 성장 발전을 해야 된다"라며 "우리 정부로서도 매우 관심을 많이 가지고 있고 지원할 수 있도록 노력하고 있다"라고 밝혔다.그러면서 "오늘 현장에서 여러분들의 말씀을 많이 듣겠다"라며 "정책 담당 장관들이 많이 왔으니 의견 교환을 통해서 회복하고 성장하며, 또 국민들에게 더 많은 일자리, 대한민국에 새로운 기회 만드는 좋은 방법들을 잘 찾아보기를 바란다"라고 했다.한편, 이 대통령은 오는 4일 주재하는 수석보좌관회의에서도 한국 제조업 현황을 진단하고 산업 정책 방향과 금융 지원 방안 등을 토의할 예정이다.