"교원 출신 장관 후보 지명은 이 대통령 교육개혁 의지... 임명해야"

큰사진보기 ▲답변하는 최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

교사와 학부모 등으로 구성된 교육단체들이 최교진 교육부 장관 후보자 임명을 이재명 정부에 촉구했다.경기교육연대와 새로운학교네트워크, 삶을 가꾸는 교육자치 포럼, 참교육을 위한 전국 학부모회 등 10여 개 단체는 3일 이 같은 내용의 성명을 발표했다. 교육단체들은 성명에서 "최교진 후보자는 청문회에서 교권 보호를 최우선 과제로 하고, 과도한 교육 경쟁 완화를 통해 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있는 교육을 만들겠다고 약속했는데 이는 교육현장이 간절히 바라던 방향"이라며 즉각 임명을 촉구했다.교육단체들은 "그동안 교육부장관들이 대부분 현장과 동떨어진 이들이었기에, 현장 교사 출신이자 3선 교육감을 역임한 최교진 후보자의 지명을 진심으로 환영한다"라고 밝혔다. 이어 "지난 2일 청문회 과정에서 일부 미흡한 점이 있었음은 인정하지만, 후보자는 교육자치 수장에 어울리는 진지하고 겸손한 자세로 임했다"라고 평가했다.교육단체들은 또한 "지금까지 교육부 장관직은 교수들의 전유물 있었다. 현장을 가장 잘 아는 교원들은 배제됐다"며 "현장 교원 출신을 교육부 장관 후보자로 지명한 것은 이재명 정부의 확고한 교육개혁 의지를 보여주는 상징적 의미가 있다"라고 했다.그러면서 "최교진 후보자는 이미 교사, 교육감, 시·도교육감협의회 의장 등을 두루 거치며 여러 검증 단계를 통과한 교육 전문가이고, 교육 자치 수장으로서의 성과도 충분히 입증됐다"라고 최 후보자를 하루빨리 임명해야 하는 이유를 설명했다. "정권이 출범한 지 세 달이 지났는데, 교육부만이 개혁을 시작조차 못 하고 있다. 더 늦어진다면 교육개혁은 불가능하다"라고 덧붙였다.교육단체들은 "전 정부 교육부의 실정은 참담했다"라고 몰아붙였다.이어 "AI교과서 조기 도입과 리박스쿨 이념 논란으로 학교 현장의 혼란을 초래했고, 수능 킬러문항 논란으로 사교육비를 폭증 시켰으며, 의대 증원 사태로 의료 시스템 붕괴와 인재의 의대 쏠림 현상을 방관했다"라고 지적했다. 그러면서 "더 심각한 것은 전 정부 교육부 핵심 인사들이 박근혜 정부에서 국정 교과서를 무리하게 추진하다 징계 받았던 이들이라는 점"이라며 '교육부에 남아있는 반개혁 세력 배제'를 요구했다.