여순10·19-제주4·3 단체, 교류 통해 연대 다짐

여수순천10·19사건과 제주4·3사건 유족단체가 연대를 위한 발걸음을 내디뎠다.여순사건광양유족회는 지난달 30일부터 31일까지 '기억을 건너, 연대로 잇다'를 주제로 이틀간 '제주4·3청년유족회 초청 교류행사'를 가졌다고 3일 밝혔다.전남 광양시가 주최하고 여순사건광양유족회가 주관한 이번 행사는 제주4·3과 여순10·19 사건이라는 한국 현대사의 비극을 공유하고, 유족 간의 연대를 통해 진상규명과 명예 회복의 길을 함께 걷기 위해 마련됐다.행사는 제주4·3청년유족회 소속 30여 명이 참석해 ▲여수 14연대 주둔지 ▲만성리 형제묘 ▲순천교 인근 10·19 평화공원 등 역사의 현장을 직접 둘러보며 역사적 의미를 되새겼다.특히 구례 여순10·19 항쟁탑에는 제9회 제주4·3평화문학상 수상작가 이성아 소설가가 함께했다.그는 제주와 여순의 아픔을 담은 장편소설 '밤이여 오라'를 유족회 측에 직접 전달하며 "문학을 통해 두 사건의 아픔이 함께 기억되기를 바란다"고 전했다.최재현 제주4·3청년유족회 회장은 "제주와 여순의 아픔은 같은 시대 같은 맥락에서 이어진 역사이기에 결코 따로 존재하지 않는다"며 "앞으로 양 유족회가 함께 굴곡진 역사를 회복하는 길에 함께 연대하자"고 밝혔다.박선호 광양여순사건유족회 회장도 "제주와 여순이 함께 아픔을 나누고 연대하는 이번 교류행사는 역사적 진실을 바로 세우는 소중한 계기였다"며 "앞으로도 진상규명과 명예회복을 넘어 연대를 위해 두 유족회가 협력해 나가겠다"고 말했다.